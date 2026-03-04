Harry Styles & sein Pop-Up-Store in Berlin: Adresse, Öffnungszeiten & Infos

Der Pop-Up-Store öffnet am Kurfürstendamm 69 in Berlin – alle Öffnungszeiten, das komplette Sortiment und Amex-Vorteile auf einen Blick.

Jetzt ist es soweit: Die Infos rund um den Pop-Up-Store von Harry Styles sind da.

Erst am Dienstag, dem 3. März, wurde bekanntgegeben, dass der britische Popsänger zusammen mit seinem Album-Release „Kiss all the Time. Disco, Occasionally“, die Eröffnung einiger Pop-Up-Stores plant.

In 16 Städten soll dann am Freitag, dem 6. März, ein breites Merchandise-Angebot des Künstlers verkauft werden – darunter auch in Berlin. Jetzt steht fest, wo und wann genau der „Kiss all the Time. Disco, Occasionally“-Store eröffnet.

Wo genau ist der Laden zu finden?

Der Store in Berlin wird am Kurfürstendamm 69 eröffnen – direkt an der U-Bahn-Station Adenauerplatz und in der Nähe der S-Bahn-Station Charlottenburg. Also doch nicht im Stadtteil Mitte, wo das ehemalige One-Direction-Bandmitglied schon öfter bei seinen Besuchen der Hauptstadt gesichtet wurde.

Wann?

Gleichzeitig mit dem Release seines Albums macht auch der Shop seine Tore auf. Am Freitag, dem 6. März 2026, ist es den Fans möglich, von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr vorbeizuschauen.

Am Samstag, dem 7. März 2026, hat der Store fast ganztägig von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Wer am Montag, dem 9. März 2026, noch möchte, kann von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr vorbeikommen.

Was gibt es dort zu kaufen?

Im Pop-Up-Shop werden an den drei Tagen spezielle Merchandise-Produkte verkauft. Diese umfassen auf die jeweilige Landessprache bezogene Crewneck-Shirts mit dem Druck „Disco“ und „Kuss“, außerdem limitierte Musikprodukte, T-Shirts, Hoodies, Hand- und Badetücher, Hats, Poloshirts, Baby-Shirts, Slipmats, Uhren, Socken, Tassen, Tote Bags und noch weitere Artikel. Die einzigartigen Stücke wurden speziell zur neuen Platte des Briten entworfen.

Specials für American-Express-Kund:innen

Für American-Express-Kund:innen gibt es spezielle Vorteile – darunter die Möglichkeit, jeweils eine Stunde früher Zugang zum Store zu bekommen. Außerdem ist es möglich, zwei exklusive Merchandise-Artikel zu erwerben: ein T-Shirt sowie ein Paar Socken.

Es wird einen separaten Kassenbereich und ein Geschenk bei jedem Kauf geben, der mit einer gültigen American-Express-Karte getätigt wird.

Schnell sein lohnt sich

Wer etwas im Store ergattern möchte, sollte schnell sein, aber auch viel Wartezeit einplanen. Denn der Ansturm auf den letzten Pop-Up-Store von Harry Styles im Jahr 2022 war riesig und die Fans standen schon morgens Schlange vor dem Gebäude.

Die Vinylplatte, die CD und reguläre Merch-Items gibt es nach dem Release dann auch im offiziellen Harry-Styles-Store online zu kaufen.

Am Freitag, dem 6. März, wird der Sänger zudem ein Konzert in Manchester zu seinem neuen Album spielen, das danach auch auf Netflix gestreamt werden kann.