„Her Loss“ – Drake und 21 Savage kündigen Album an

In nur einer Woche wär es soweiz: Am 28. Oktober soll das Album HER LOSS von Drake und 21 Savage erscheinen. Die beiden Rapper haben in der Vergangenheit bereits öfter zusammen gearbeitet. So auch auf dem Song „Jimmy Cooks“, dessen Musikvideo am Samstag (22.10.) online ging und gleichzeitig die Ankündigung für das bevorstehende Album ist – ein wenig verwirrend, ist dies doch kein Vorbote für HER LOSS, sondern ein Song von HONESTLY NEVERMIND, dem letzten Album von Drake.

In der Youtube-Version des Songs wird statt dem Part von 21 Savage der Beat langsamer, und eine neue Melodie setzt ein. Man sieht, wie die beiden Rapper ein Gespräch führen, während im Hintergrund verschiedene Videos laufen.

Das Label Republic Records, welches sich um den Vertrieb des Albums kümmert, bestätigte das Releasedatum mit einem Tweet.

Das gemeinsame Album ist keine allzu große Überraschung, denn neben weiteren gemeinsamen Songs wie „Knife Talk“, „Sneakin“, „Issa“ oder „Mr.Right Now“, haben die beiden bereits in der Vergangenheit eine freundschaftliche Beziehung zueinander aufgebaut. So hat 21 Savage den Kanadier in einem GQ Interview 2018 als Mentor bezeichnet. Er sagte außerdem auf die Frage über seinen Ferrari 488 (zu sehen im „Sneakin“-Video), dass er sich diesen selbst gekauft hätte, „aber Drake kaufte mir einen zu meinem Geburtstag zum Herumfahren in L.A. Er war der einzige, der mir in diesem Jahr etwas zum Geburtstag schenkte.“

HER LOSS ist das zweite Gemeinschaftsalbum von Drake und das vierte von 21 Savage. Der Rapper aus Toronto arbeitete 2015 mit Future auf WHAT A TIME TO BE ALIVE zusammen. Der in Atlanta lebende Rapper hat hingegen SAVAGE MODE (2016) und SAVAGE MODE 2 (2020) mit dem Produzenten Metro Boomin veröffentlicht. Außerdem noch 2017 das Album WITHOUT WARNING zusammen mit Offset.