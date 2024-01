Iggy Azalea will die Arbeit an einem neuen Album nicht fortsetzen

Womöglich hat Azalea damit das Ende ihrer Musikkarriere bekannt gegeben. Designen würde ihr nun mehr liegen.

Nachdem Iggy Azalea im Sommer 2023 ihre Single „Money Come“ veröffentlicht hatte und ankündigte, sie würde an einem neuen Album arbeiten, wuchs die Hoffnung der Fans. Ihre aktuelle Platte THE END OF AN ERA ist immerhin schon von 2021. Leider muss die Rapperin ihre Anhänger:innen jetzt enttäuschen – die Platte wird nicht mehr fertiggestellt und auch was ihre gesamte Musikkarriere angeht, ist sie sich unsicher.

„Ich habe mich gegen Veränderungen in mir selbst gewehrt“

„Das wird lange dauern … Also macht euch nur die Mühe zu lesen, wenn ihr mich liebt“, beginnt Iggy Azalea ihren Text bei X, indem sie ihre Entscheidung mitteilt. Sie führt fort: „Ich war schon immer jemand, der seine Freude daran hat, kreativ zu sein und zu sehen, wie meine Ideen zum Leben erweckt werden. Lange Zeit habe ich Musik benutzt, um meine großen, verrückten Ideen in die Welt zu tragen.“

Selbstreflektiert schreibt sie ihre Gedanken nieder und räumt mit einigen Gerüchten auf: „Ich weiß, dass viele Leute die Vorstellung haben, dass ich ‚von der Musik weggemobbt‘ wurde, und darüber habe ich immer gelacht, denn ich würde mich niemals von irgendetwas wegmobben lassen! Dafür bin ich einfach zu stur. Ich glaube, ich habe mich sogar manchmal gegen Veränderungen in mir selbst gewehrt, einfach weil ich nicht gerne als jemand angesehen werde, der aufgibt.“

Musik ist nicht mehr der Mittelpunkt ihrer Leidenschaft

„In Wahrheit weiß ich schon lange, dass ich mich mehr für Design und kreative Leitung interessiere als für das Schreiben von Songs. Für viele von euch ist das nicht schockierend zu lesen. Es zeigt sich in meiner Arbeit. Haha! Spaß beiseite, ich verbringe tatsächlich viel mehr Zeit mit diesem Teil der Dinge … weil ich darin am sichersten bin“, erklärt die „Fancy“-Sängerin weiter.

Was einige an diesem Punkt ihrer Nachricht schon ahnen mochten – Iggy Azalea wird die Arbeit an ihrer neuen Platte abbrechen und sich auf das konzentrieren, was ihr mehr liegt: „Deshalb möchte ich euch wissen lassen, dass ich mein Album nicht fertigstellen werde. Es wurde für ein paar Monate pausiert, während ich einem anderen Projekt die Richtung gegeben habe und in Wahrheit habe ich einfach nicht den Drang verspürt, wieder damit anzufangen. Ich fühle mich in meinem täglichen Leben wirklich glücklich und leidenschaftlich, wenn ich mich darauf konzentriere, und deshalb möchte ich bei dem bleiben, was unbestreitbar das Beste für mich ist.“

Abschließend lässt sie ihre Fans wissen: „Ich kann es kaum erwarten, einige der Dinge, an denen ich beteiligt war, mit euch zu teilen und hoffe, dass ihr meine Eigenart und meinen Humor in allem, was ich anpacke, erkennen werdet!“

