In Houston erschossen: Migos-Rapper Takeoff ist tot

Kirshnik Khari Ball, auch bekannt als Takeoff des HipHop-Trios Migos, wurde am Dienstag (01. November) im Alter von 28 Jahren in Houston erschossen. Der in Lawrenceville, Georgia geborene Rapper war mit seinem Onkel und Rap-Partner Quavo in einer Bowlinganlage unterwegs und habe mit Würfeln gespielt, bis er laut Berichten um 2:30 Uhr erschossen wurde. Es soll sich dabei um einen Kopfschuss oder einen Körpertreffer in der Nähe des Kopfes gehandelt haben. Quavo wurde dabei nicht verletzt, es sollen jedoch zwei weitere Personen ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Die Polizei von Houston, Texas bestätigte den Vorfall bereits und schrieb „ein Opfer war bei [ihrer] Ankunft bereits verstorben.“ Man würde aber die Identität der Person nicht bekannt geben, „so lange die Familie nicht benachrichtigt wurde.“

UPDATE: 2 other victims taken in private vehicles to hospitals.

Media partners: We are not releasing an identity of the deceased victim until his family is notified & ID verified by Harris County Institute of Forensic Sciences.

Any updates on the incident will be posted here. https://t.co/bbaad2z9My

— Houston Police (@houstonpolice) November 1, 2022