Seit dem 13. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Frank Sawatzki

1. Ben LaMar Gay – DOWNTOWN CASTLES CAN NEVER BLOCK THE SUN

7. Idris Ackamoor & The Pyramids – An Angel Fell

9. The Saxophones – Songs Of The Saxophones

10. Alex Stolze – Serve All Loss

11. Kamasi Washington – Heaven And Earth

12. The Cradle – Bag Of Holding

13. Sudan Archives – Sink

14. Gaz Coombes – World’s Strongest Man

15. Makaya McCraven – Universal Beings

16. Mark Lanegan & Duke Garwood – With Animals

17. Neneh Cherry – Broken Politics

18. Kurt Vile – Bottle It In

19. Khalab – Black Noise

20. Le Millipede – The Sun Has No Money

Welche neuen Alben 2018 außerdem erschienen und 2019 erscheinen werden, könnt Ihr hier nachlesen.

Was außerdem in diesem Jahr geschah, könnt Ihr in unseren „Jahresrückblick 2018“-Specials, Listen und News nachlesen. Dort findet Ihr auch die Top 20 weiterer Kolleginnen und Kollegen.

