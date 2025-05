Suge Knight behauptet auch: Diddy drohte Ex-Mitarbeiterin mit dem Tod

Der Musikproduzent Suge Knight hat sich zu den Vorwürfen geäußert, die Sean „Diddy“ Combs‘ ehemalige Mitarbeiterin Capricorn Clark kürzlich vor Gericht erhoben hat. Knight, der 2018 wegen Totschlags zu 28 Jahren Haft verurteilt wurde, ist Gründer des Labels „Death Row Records“. Clark hatte zunächst bei Knights‘ „Death Row Records“ gearbeitet und später bei Diddys Label „Bad Boy Records“.

Capricorn Clark sagte vor Gericht aus, dass Combs sie an ihrem ersten Arbeitstag 2004 in den Central Park mitnahm und ihr drohte, sie zu töten, weil sie früher für seinen Rivalen Sue Knight gearbeitet hatte. Knight bestätigte den Vorfall nun in einem Interview.

„Sie fühlte sich hilflos und verängstigt“

Bei „TMZ Live“ sagte Knight, er habe damals persönlich mit Clark über den Vorfall gesprochen. Sie soll ihm mitgeteilt haben, dass sie die Todesdrohung von Combs sehr ernst genommen habe und tief verängstigt gewesen sei. Sie habe sich Combs gegenüber als hilflos und unter Druck gesetzt beschrieben, so Knight via „TMZ“.

Suge Knight, der eine zentrale Figur im East-Coast-Versus-West-Coast-Konflikt der 1990er-Jahre ist, kenne Capricorn Clark laut Interview schon seit vielen Jahren und hat zwei Kinder mit einer engen Freundin von ihr – was die Verbindung der beiden angeblich persönlicher machen würde.

Das Label von Knight gilt bis heute als Talentschmiede und wurde 1991 in Los Angeles von Knight, sowie Dr. Dre, The D.O.C. und Dick Griffey gegründet. 2022 wurde es von Snoop Dog aufgekauft.

Combs verhörte Clark damals mit einem Lügendetektor

Ein weiteres Detail aus Clarks Aussage: Während ihrer Zeit bei Combs‘ Label „Bad Boy Records“ soll sie wegen eines verschwundenen Schmuckstücks fünf Tage lang verhört worden sein. Sie wurde angeblich einem Lügendetektortest unterzogen – mit der Drohung, in den East River in New York geworfen zu werden, sollte sie den Test nicht bestehen.