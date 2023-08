Jamie Foxx: Seine Schwester rettete ihm offenbar das Leben

Jamie Foxx teilt auf Instagram seine Liebe für seine jüngere Schwester Deidra Dixon in einem emotionalen Beitrag.

Jamie Foxx hat am Dienstag (1. August) auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen von sich und seiner Schwester Deidra Dixon geteilt.

„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Schwester @frequency11 ‚D’… du bist magisch, du bist wunderschön, du bist die mutige Löwin #leoseason“, schrieb Foxx. „Und ohne dich wäre ich nicht hier.“ Der Schauspieler fügte hinzu: „Hättest du nicht die Entscheidungen getroffen, die du getroffen hast, hätte ich mein Leben verloren…. Ich liebe dich für immer und ewig alles Gute zum Geburtstag Schwesterchen.“

Dies ist der erste Beitrag, den Foxx seit dem 22. Juli auf Instagram geteilt hat. Damals versicherte er seinen Fans, dass er sich auf dem Weg der Besserung befindet, nachdem er im April wegen einer unbekannten Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Jamie Foxx: Erster Post nach Krankenhausaufenthalt

Der 55-jährige Schauspieler teilte am 22. Juli auf Instagram ein dreiminütiges Video. Darin bedankt er sich für die Unterstützung, die er seit seiner Erkrankung erhalten hat, und teilt Details über die erschreckende Erfahrung. „Ich habe etwas durchgemacht, von dem ich dachte, dass ich es nie erleben würde“, sagte er.

„Ich weiß, dass viele Leute darauf gewartet haben oder Neuigkeiten hören wollten, aber um ehrlich zu sein, wollte ich einfach nicht, dass ihr mich so seht“, erklärte er. „Ich möchte, dass ihr mich lachen seht, dass ich eine gute Zeit beim Feiern habe, dass ich Witze mache, dass ich einen Film oder eine Fernsehshow mache. Ich wollte nicht, dass ihr mich mit Schläuchen seht, die aus mir herauskommen, und dass ihr herausfindet, ob ich es schaffen werde.“

Foxx gab in dem Video zwar keine Einzelheiten über den genauen Hergang bekannt, aber er sagte, dass seine Schwester Deidra Dixon und seine Tochter Corinne Foxx sein „Leben gerettet haben“. Er dankte seiner Familie, dass sie Details über seinen Gesundheitszustand geheim gehalten habe. „Sie haben mich geschützt.“

„Ich bin durch die Hölle gegangen“, sagte der Oscar-Preisträger. Auch die Nachrichten und der Zuspruch seiner Fans hätten ihm in dieser schweren Zeit geholfen. „Ich kann euch gar nicht sagen, wie weit mich das gebracht hat“. Am Ende des Videos erklärte Foxx unter Tränen die Entscheidung, das Video hochzuladen. „Es ist, wie es ist. Wenn ihr mich jetzt auf der Straße seht und ich ab und zu in Tränen ausbreche, dann liegt das daran, dass es hart war. Ich war krank, man. Aber jetzt bin ich wieder auf den Beinen, also werdet ihr mich draußen sehen.“

Jamie Foxx ist auf dem Weg der Besserung

Jamie Foxx war am 12. April dieses Jahres in ein Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden. Seine älteste Tochter Corinne hatte mitgeteilt, es habe eine „medizinische Komplikation“ gegeben. Seitdem häuften sich Gerüchte und Spekulationen um den Gesundheitszustand des Schauspielers. Mitte Mai gab seine Tochter dann bekannt, dass ihr Vater das Krankenhaus „vor Wochen“ verlassen hätte und auf dem Weg der Besserung sei. Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, begab sich Foxx in eine Rehabilitationseinrichtung in Chicago, wo er einige Wochen verblieb.