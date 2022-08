Jamie xx remixt Oliver Sims Track „GMT“

Am 9. September erscheint das Debütalbum HIDEOUS BASTARD von The-XX-Bassist Oliver Sim. Mit „Romance With A Memory“, „Fruit“ und „Hideous“ hat er diverse Tracks daraus bereits veröffentlicht. Nun folgt ein fast zehnminütiger Remix seines Bandkollegen und Produzenten Jamie xx. Der hat sich Sims Song „GMT“ angenommen. Hört seine Version hier im Stream und darunter das Original.

Zu HIDEOUS BASTARD soll es begleitend auch, in Kooperation mit dem Streamingdienst MUBI, einen Film namens „Hideous“ geben, der in Zusammenarbeit von Oliver Sim und dem Regisseur Yann Gonzalez entstand. Gonzales war auch für die bisherigen Videos von Sim verantwortlich. Seine Uraufführung feierte „Hideous“ bei den Filmfestspielen von Cannes. Screenings finden darüberhinaus weltweit statt, auch in Berlin. Hier die Termine:

September 06 London, UK – The ICA

September 07 Berlin, DE – Babylon Kino

September 08 Mexico City, MX – House of Vans CDMX

September 10 Tokyo, JP – Human Trust Cinema Shibuya

Tickets gibt es unter https://oliver-sim.com/screenings.

Jamie xx‘ Remix von „GMT“ ist sein erster seit fünf Jahren. Er basiert ebenfalls auf dem Brian-Wilson-Sampling des Originals. Produziert wurde er on top von Floating Points.

Über „GMT“ selbst sagte Oliver Sim: „Ich bin mit Jamie (Jamie xx) nach Australien gereist, um dem britischen Winter zu entkommen. Wir arbeiteten in Sydney an Musik und machten einen Roadtrip nach Byron Bay, hielten an einsamen Stränden und hörten unterwegs viel The Beach Boys und Brian Wilson. „GMT“ war der erste Song, den wir gemeinsam dort aufnahmen und er beinhaltete ein Sample von Brian Wilsons „Smile“. Der Song handelt von der Sehnsucht nach einer Liebe in der Heimat, die tausende von Kilometern in unterschiedlichen Zeitzonen liegt. Es ist auch ein Liebesbrief an London – meiner Heimatstadt.“

Auf Tour kommt Oliver Sim auch.

MUSIKEXPRESS PRÄSENTIERT: OLIVER SIM AUF TOUR 2022 – DIE DEUTSCHLAND-TERMINE

26.10. Berlin, Admiralspalast

27.10. Hamburg, Uebel & Gefährlich

Tickets und weitere Informationen unter www.meltbooking.com.

Mehr über Oliver Sim erfahrt Ihr außerdem in der Musikexpress-Ausgabe 09/2022.

ALLE DREI THE-XX-MITGLIEDER SIND NUN (AUCH) SOLO AKTIV

Seine Bandkolleg*innen Jamie xx und Romy Madley Croft hatten es längst vorgemacht. Anfang März legte auch Oliver Sim von The xx nach und veröffentlichte seine erste Solosingle „Romance With A Memory“ – produziert von Jamie xx. Im dazugehörigen Musikvideo waren und sind die Künstler*innen und Drag-Performer*innen Charity Kase, HoSo Terra Toma und Gena Marvin zu sehen.

Oliver Sim selbst sagte über „Romance With A Memory“: „Ich bin begeistert, aufgeregt, ekstatisch, voller Endorphine und somit überglücklich, endlich ‚Romance With A Memory‘ mit euch allen teilen zu können. Dies ist der erste Song, den ich jemals unter meinem eigenen Namen veröffentlicht habe, ich hoffe wirklich, dass er euch allen gefällt. Produziert wurde der Song von meinem lieben älteren Bruder Jamie xx.“ Und damit niemand Angst haben muss, dass dieser Anfang das Ende von The xx bedeuten könnte, schiebt er nach: „P.S. Ich führe immer noch eine liebevolle und glückliche Beziehung mit der Band, mit Romy und Jamie.“

Anfang April legte Sim nach: Mit „Fruit“ ist seitdem seine zweite Solosingle zu hören. Der Track sei „ein persönliches Manifest seiner queeren Identität und für die eigene Selbstakzeptanz, welches er an sein jüngeres Ich adressiert hat“. Das dazugehörige Video wurde ebenfalls vom französischen Regisseur Yann Gonzalez gedreht. „Hideous“ und „GMT“ folgten.

Mit seiner Electro-Indie-Pop-Rock-Band The xx veröffentlichte Oliver Sim als Bassist, Songwriter und Sänger bisher drei (gefeierte) Alben. Das noch immer aktuelle heißt I SEE YOU und erschien im Jahr 2017. The-xx-Mitglied Jamie xx brachte 2015 sein Solodebüt IN COLOUR heraus, Sängerin Romy Madley Croft im September 2020 ihre Debütsingle „Lifetime“.