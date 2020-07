Kanye West wieder auf Kurs: Rapper teilt Albumcover & entschuldigt sich

Foto: Dimitrios Kambouris. All rights reserved.

Vielleicht ist das doch alles ein bisschen viel für Kanye West gewesen. Der Rapper hatte nach der Bekanntgabe seiner Kandidatur als nächster Präsident der USA eine Menge von sich Reden gemacht. Erst gab es eine Verpeilo-Rede von ihm, dann den Wunsch Jay-Z als Vize für sich gewinnen zu können und obendrauf noch jede Menge besorgniserregende Tweets. Selbst Elon Musk meldete sich daraufhin bei seinem Kumpel Kanye, um mal nachzuhaken, wie es denn um seine Gesundheit stehe und ob er nicht lieber seine Wahlkampagne auf 2024 verschieben wolle (das erzählte der Tesla-Chef der New York Times im Interview).

Aber nichts da! Der US-Rapper hat sich scheinbar wieder gesammelt und übers Wochenende überraschend wenig Zeit auf Twitter verbracht. Sogar bei seiner Frau Kim Kardashian West entschuldigte er sich, nachdem er zuletzt herumposaunt hatte, er versuche sich schon seit zwei Jahren von ihr zu trennen und der Horrorfilm „Get Out“ würde ja eigentlich von ihm handeln. Schließlich würde West auch gegen seinen Willen festgehalten werden. Aber nun die große Twitter-Entschuldigung. Kanye West schrieb reumütig: „Ich möchte mich bei meiner Frau Kim dafür entschuldigen, dass ich mit etwas an die Öffentlichkeit gegangen bin, das eine Privatsache war. […] Ich möchte sagen, dass ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Bitte verzeih mir. Danke, dass du immer für mich da bist.“

Lest hier den ganzen Tweet:

Danach teilte er noch das Albumartwork für seine nächste Platte DONDA. Dieses präsentiert sich ganz sphärisch, bunt und lässt viel Raum für Interpretation. Das Album sollte eigentlich schon am vergangenen Freitag, den 24. Juli 2020, erscheinen. Doch aus unerfindlichen Gründen blieb es dann doch an dem Tag still um den Musiker. Wann das neue Album nun das Licht der Welt erblicken wird, bleibt unklar. Wir können nur hoffen, dass es um die Gesundheit von Kanye besser steht und weitere Twitter-Ausbrüche seinerseits ausbleiben.

Seht hier das sphärische Artwork von DONDA: