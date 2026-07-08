Schwester Ellie verkündete den Tod ihres Bruders Joe Murphy: Der Koopa-Sänger schrieb 2007 mit der Band als erste ungesignte Act Chartgeschichte in Großbritannien.

Die Musikindustrie war und wird wahrscheinlich immer eine sein, welche im Hintergrund von den großen Verlagen und Labels geführt wird. Wer in die Charts kommen möchte, sollte bestenfalls einen Plattenvertrag unterschreiben. Umso erstaunlicher ist es, was die Band Koopa im Januar 2007 schaffte: Sie kamen in die Charts – ohne Verlag. Es markierte einen historischen Moment, dass eine Band ohne physischen Release und nur mit Downloads in die Charts schaffte. Am 7. Juli verkündete seine Schwester dann in den sozialen Medien die Schocknachricht, dass ihr Bruder im Alter von 46 Jahren gestorben sei.

Die Todesnachricht von Joe Murphy

Obwohl der Sänger und Bassist von Koopa bereits 2021 lebensbedrohlich erkrankt war, gibt es keine Begründung für den Tod von Murphy. Damals hatte er am Steuer einen Herzstillstand erlitten und folglich einen Autounfall gebaut. Doch während die Todesursache unklar bleibt, ist der Erfolg der Band es nicht. Denn dass es Koopa in die Charts schaffte, ist nicht weniger als ein wegweisender Meilenstein der Musikgeschichte gewesen. Es läutete den Erfolg der Digitalisierung von Musik ein und setzte ein Zeichen gegenüber vielen Labels.

Ihr Song „Blag, Steal & Borrow“ schaffte es als erster nicht gesignter Song in die Top 40 der britischen Charts. Mit „The One-Off Song For The Summer“ und „The Crash“ schaffte die Band es folglich sogar auf Platz 21 und 16.

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Parallelen zur Künstlichen Intelligenz in der Musikindustrie

Während dieser popkulturelle Moment eine Disruption gegenüber typischen Labelstrukturen darstellte, wiederholt sich die Geschichte genau jetzt. Denn wieder gibt es eine neue Technologie, welche die Musikindustrie vor einen Wandel stellt: die Künstliche Intelligenz. Während die Musikplattformen mit ihr geflutet werden und einzelne Künstler:innen sich sogar zu Kooperationen herablassen, stellt sich ein weiteres Mal die Frage, wie die Labels sie nur für sich nutzen werden.

Joe Murphy wird jedenfalls einen großen Schritt dazu beigetragen haben, dass in der heutigen Zeit mehr Independent Artists sich getraut haben, Schritte ohne Labels im Nacken auszuführen.