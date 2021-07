Joy Denalane bringt klassischen Soul zurück – „Forever“

Foto: Bennie Julian Gay. All rights reserved.

Joy Denalane hat ihre neue Single „Forever“ veröffentlicht und erinnert mit sanfter Stimmfarbe und den dazu passenden Beats an den klassischen Soul der 1960er-Jahre.

Eine melodische Liebeserklärung

Die Soul-Sängerin beschreibt in ihrer neuen Single eine Liebesbeziehung, die in die Ewigkeit weiterreicht. Eine Vorstellung, die ähnlich wie der Gesang der 48-Jährigen, sanftmütig und zärtlich ist. Der Song unterstreicht das Füreinander-da-sein. Unterstützt wird die Sängerin dabei von Chören, Bass und Flötenklängen. Joy Denalane beschrieb zur Veröffentlichung von „Forever“ den Entstehungsprozess des Tracks und erklärte, darin eine persönliche Challenge gefunden zu haben.

Der Song war eine ziemliche Herausforderung. Melodieführung und Arrangement sind weniger Trademark-Joy als viele andere Songs auf dem Album. Es ging mir bewusst darum, etwas zu schreiben, das theoretisch auch andere Künstler:innen singen könnten. Etwas ganz Klassisches.

Und doch schafft es Joy Denalane durch ihren unverwechselbaren Gesang, dem Lied ihre ganz persönliche Note zu verleihen. Auch das Musikvideo verbildlicht durch gedimmtes Licht und ein tanzendes Paar die leichtfüßige Atmosphäre des Songs.

Joy Denalane auf „Let Yourself Be Loved“-Tour

Passend zur veröffentlichten Single kündigte die gebürtige Berlinerin ihre „Let Yourself Be Loved“-Tour ab September 2021 an und wird auch vorher Sommershows geben.

Sommershows 2021:

23.07.21 Erlangen – Kulturinsel Wöhrmühle

31.07.21 Darmstadt – Endlich Open Air, Messeplatz

26.08.21 Hartenholm, Strandkorb Open Air

29.08. 21 Zweibrücken, Strandkorb Open Air

10.09.21 Sommer Open Air im Schweriner Schloss

Let Yourself Be Loved Live 2021

29.09.21 Dresden, Tante Ju

30.09.21 Leipzig, Täubchenthal

01.10.21 AT-Wien, Porgy & Bess

03.10.21 München, Muffathalle

04.10.21 CH-Zürich – Plaza

05.10.21 Freiburg, Jazzhaus

08.10.21 Stuttgart, Im Wizemann

10.10.21 Dortmund, FZW

11.10.21 Bremen, Modernes

12.10.21 Frankfurt, Zoom

14.10.21 Köln, Carlswerk Victoria

15.10.21 Hamburg, Markthalle

17.10.21 Berlin, Metropol

Im September 2020 veröffentlichte Joy Denalane ihr Album LET YOURSELF BE LOVED mit insgesamt elf Songs. Darauf beweist die Sängerin Facettenreichtum und zeigte abermals ein breites Gefühlsspektrum.