Jordan Rakei auf Deutschland-Tour – die Termine im Überblick

Jordan Rakei kündigt drei Tour-Termine in Deutschland an.

Jordan Rakei ist in Neuseeland geboren, in Australien aufgewachsen und jetzt wohnhaft in London, wo er als Sänger erfolgreich bereits drei Alben veröffentlichte. Nun kündigte er sein viertes Album WHAT WE CALL LIFE für den 17. September an. Darauf soll ebenfalls eine Tour 2022 folgen, bei der er für drei Termine nach Deutschland kommen wird. Verkaufsstart der Tour-Tickets ist der 2. Juli 2021.

Jordan Rakei auf Tour 2022 – Musikexpress präsentiert:

04.04.2022: Berlin, Festsaal Kreuzberg

08.04.2022: Hamburg, Fabrik

16.04.2022: Köln, Kantine

Mit seiner im Juni veröffentlichten Single „Family“ gab Rakei den ersten Vorgeschmack auf sein kommendes Album. Darin zeigte sich der 29-Jährige von seiner verletzlichen und ehrlichen Seite und lässt seine Erlebnisse der vergangenen Jahre Revue passieren. Es geht um die Scheidung seiner Eltern während seiner Teenagerjahre und hebt eine Liebe ihnen gegenüber hervor, die bedingungslos und unantastbar ist.

Now it seems I’m stable Though you disagree That our lives were torn apart By a selfish greed

Laut dem Sänger soll auch sein Album WHAT WE CALL LIFE eine Anreihung an persönlichen und intimen Erfahrungen sein. Von seiner eigenen frühen Ehe bis hin zur Beziehung zu seinen Familienmitgliedern und seiner frühen Kindheit soll Jordan Rakei Einblicke in die schwachen Momente seines Lebens erlauben.