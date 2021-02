K-Pop-Fans kapern rechte Hashtags, um US-Senatorin AOC zu verteidigen

Nachdem die demokratische US-Senatorin Alexandria Ocasio-Cortez, auch abgekürzt als AOC bekannt, am vergangenen Montag (1. Februar) via Instagram-Live von ihren traumatischen Erfahrungen während des Kapitol-Angriffs am 6. Januar 2021 berichtete, formierte sich auf Twitter ein rechter Shitstorm gegen sie. Unter verschiedenen Hashtags warfen ihr vor allem Trump-Anhänger*innen vor zu lügen und an jenem Tag gar nicht im Kongressgebäude gewesen zu sein. Daraufhin kaperten tausende K-Pop-Fans die Hashtags und fluteten sie mit niedlichen Tierfotos. Sämtliche Hassnachrichten gerieten somit in den Hintergrund.

AOC habe sich in Kongress-Toilette versteckt

Alexandria Ocasio-Cortez berichtete auf ihrem Instagram-Account unter anderem, sich während des Kapitol-Angriffs in einer Toilettenkabine versteckt und dort um ihr Leben gefürchtet zu haben. Auch erzählte sie: „Ich bin eine Überlebende sexueller Übergriffe. Und das habe ich in meinem Leben nicht vielen Menschen erzählt.“ Ihre Erlebnisse während des Kapitol-Angriffs hätten zudem dazu geführt, dass sich mehrere ihrer Traumata miteinander vermischten, so die 31-Jährige.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alexandria Ocasio-Cortez (@aoc)

Niedliche Tierfotos statt Hassnachrichten

Anschließend versuchten AOC-Kritiker*innen ihre Aussagen unter Twitter-Hashtags wie #AOCLied zu verharmlosen. Auch der ehemalige Trump-Mitarbeiter Sebastian Gorka und die konservative Influencerin Candace Owens warfen der Politikerin vor, gar nicht im Kongressgebäude und somit auch nicht in Gefahr gewesen zu sein. AOC reagierte auf die Beschuldigungen anschließend mit dem Tweet: „Der neueste manipulative Vorstoß von der rechten Seite.“ Dennoch wurde der Shitstorm gegen sie vorerst größer – bis letztendlich tausende K-Pop-Fans ihr digital zur Seite eilten. Sie kaperten sämtliche gegen sie gerichtete Hashtags und übertönten die Hasskampagne seit Mittwochabend (3. Februar) mit niedlichen Tierfotos. Einen Tag später landete der Hashtag #AOCLied sogar auf dem ersten Platz der Twitter-Trends. Inzwischen weitete sich die Aktion über die K-Pop-Community hinweg aus.

Hier nun ein paar niedliche Exemplare:

#AOClied

No time for this crap, here’s my dog playing in the snow 😁 pic.twitter.com/PgZJLH6f7O — Nature Treasure Hunter (@isla_nth) February 5, 2021