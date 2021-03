K-Pop-Star Kai bekommt eigene Gucci-Kollektion

Foto: SM Entertainment. All rights reserved.

Der K-Pop-Musiker Kai ist normalerweise Teil der koreanischen Popband EXO. Nach einem ersten Auftrag des italienischen Modehauses startet Gucci nun eine Kollektion mit dem Sänger. Da er bereits den Titel ‚Human Gucci‘ bekam, entschloss der Kreativdirektor des Unternehmens, ihn zum Star der neuesten Sonderkollektion zu machen. Hauptmotiv der Kampagne soll ein Plüschtier werden.

„Es ist das erste Mal, dass Gucci eine Kollektion mit einem koreanischen Prominenten lanciert. Ich bin unglaublich dankbar und ebenso begeistert. Es ist nicht einfach, eine Kollektion mit seinem Namen zu haben. Es ist eine riesige Chance und ein Akt des Glücks, deshalb fehlen mir die Worte, um zu beschreiben, wie glücklich ich bin, dass es zu mir gekommen ist“, erzählte Kai dem koreanischen Magazin „Esquire Korea“.

Genauso hebt die Kai x GUCCI-Kollektion den Klassiker aller Kinderspielzeuge hervor: einen Teddybären. Dieser wird eine blaue Fliege tragen, die sich zudem, wie ein roter Faden, durch die komplette Kollektion ziehen wird. Ebenfalls werden Sneaker, Kleinlederwaren, Handtaschen und unisex Kleidungsstücke Teil der Kollektion.

In dem Gespräch mit dem koreanischen Magazin erzählte er zusätzlich, dass seine Fans ihm den Spitznamen ‚Teddybär‘ gaben, weil er sich „langsam wie ein Bär bewege“ und fügte hinzu: „Ich habe den Bären so lieben gelernt! Es ist etwas geworden, das mich symbolisiert – eine Verbindung zwischen mir und meinen Fans … und zwar so sehr, dass ich viel mit Bären gemeinsam habe. (lacht) Ich habe auch ein Symbol für mich und ein Signal zwischen uns und meinen Fans. Wenn man darüber nachdenkt, habe ich viele Seiten wie ein Bär.“

Über K-Pop-Star Kai und EXO

Der K-Pop-Musiker ist Sänger, Rapper und Tänzer der koreanischen Band EXO. Bereits in der Vergangenheit machte er sein Talent zum Tanz sichtbar. So wurde er im Jazz-Tanz wie auch im Ballett ausgebildet. Unter anderem seine HipHop-Tanztechniken entwickelte er im Rahmen seines Signings mit dem Label SM Entertainment, bei dem auch EXO unter Vertrag stehen.

Außerdem ist EXO eine der bekanntesten und erfolgreichsten K-Pop-Gruppen. Im vergangenen Monat gehörten sie zu den beliebtesten K-Pop-Bands. Die Größe ihrer Fangemeinschaft bestätigt sich zudem mit der Platzierung der Twitter-Rangliste der meisterwähnten K-Pop-Bands im vergangenen Jahr. Auf dieser standen sie auf Platz drei.

Auch veröffentlichte Kai unter SM Entertainment im Jahr 2020 seine eigene EP KAI. Hier das Musikvideo der Lead-Single: