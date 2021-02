Das sind die beliebtesten K-Pop-Bands im Februar 2021

Foto: Getty Images for Dick Clark Prod, Astrid Stawiarz. All rights reserved.

BTS hier in New York

Das Korean Business Institute hat eine aktuelle Auflistung der beliebtesten Boybands und Girlgroups des K-Pop-Genres veröffentlicht. Die sogenannten Brand Reputation Rankings basieren auf Analysen des koreanischen Verbraucherkonsums, der Berichterstattung in den Medien, Interaktionen sowie dem Popularitätsindex aus dem vergangenen Monat. Die Auswertung der Boybands im Februar 2021 beruht dabei auf dem Erhebungszeitraum vom 11. Januar bis zum 11. Februar beziehungsweise vom 12. Januar bis 12. Februar für Girlgroups.

Empfehlung der Redaktion Universal Music Group investiert in neue K-Pop-Plattform

Die ersten drei Plätze des Boyband-Rankings bleiben dabei unangetastet. Die K-Pop-Band BTS belegt zum 33. Mal die Nummer eins, wohingegen NCT zum fünften Mal in Folge auf Platz zwei liegt. Seventeen schaffen es in diesem Monat weiterhin auf den dritten Platz. Zusätzlich gehörten BTS bereits im Oktober vergangenen Jahres zu den drei wichtigsten K-Pop-Bands. Dazu zählten zudem Exo, die nun Platz vier der TOP 20 belegen, und die Boyband Big Bang.

Beim Girlgroup-Ranking bleibt die Nummer eins ebenfalls unverändert. Blackpink, die erst im Oktober 2020 ihr Debüt THE ALBUM herausbrachten, belegen weiterhin die Spitze. Gefolgt von (G)I-DLE, die mit ihrer Single „Hwaa“ im Januar 2021 ihr Comeback feierten und somit zwei Plätze aufstiegen.

Neben diesen Rankings kreiert das Korean Business Institute zudem Ranglisten über die beliebtesten koreanischen Boy- und Girlgroup-Mitglieder*innen, Solist*innen, Entertainer*innen und Variety Shows.

Empfehlung der Redaktion BTS spielen bald ihr eigenes „MTV Unplugged“

Die Top 20 der beliebtesten K-Pop-Boybands



BTS (-) NCT (-) SEVENTEEN (-) EXO (-) SHINee (2▲) TREASURE (7▲) 2PM BTOB (16▲) THE BOYZ (4▼) TOMORROW X TOGETHER (TXT) (1▲) Super Junior (3▼) MONSTA X (3▼) Golden Child (9▲) GOT7 (8▼) VICTON (12▲) ASTRO (2▼) Stray Kids (5▼) AB6IX (11▲) INFINITE (3▼) ENHYPEN

Die Top 20 der beliebtesten K-Pop-Girlgroups

BLACKPINK (-) (G)I-DLE (2▲) MAMAMOO (4▲) TWICE (2▼) IZ*ONE (2▼) GFRIEND (-) Oh My Girl (2▼) Red Velvet (5▲) aespa (1▼) DREAMCATCHER (13▲) Girls‘ Generation (-) ITZY (3▼) fromis_9 (8▲) WJSN (3▲) APRIL (5▼) Cherry Bullet Lovelyz (5▼) LOONA (3▼) Apink (5▼) Ladies‘ Code (2▲)

Auch in diesem Jahr steigert K-Pop seine Popularität. So expandierte auch der Musik-Streamingdienst Spotify erst vor kurzem in die K-Pop-Heimat Südkorea. Doch nicht nur in den Musik-Charts ist das Genre vertreten. In den Sozialen Netzwerken steigert es ebenso seine Relevanz. Twitter veröffentlichte diesbezüglich in diesem Monat eine Rangliste der meistgenannten K-Pop-Bands. Laut Twitter wurden 2020 6,7 Milliarden Tweets zum Thema K-Pop abgesetzt.