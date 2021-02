Twitter veröffentlicht die zehn meisterwähnten K-Pop-Musiker*innen des Jahres 2020

Foto: Getty Images for Coachella, Rich Fury. All rights reserved.

Lang bevor die größten Namen der südkoreanischen Musikindustrie auch in den westlichen Charts erschienen, waren sie bereits in den „Social 50“ zu sehen. In dieser Rangliste tummeln sich viele Stars aus dem asiatischen Raum und dort werden die Musiker*innen erfasst, denen auf sozialen Plattformen wie Twitter, Instagram und Facebook am meisten gefolgt und über die am meisten gesprochen wird. Twitter ist hierbei eine entscheidende Plattform für K-Pop-Fans weltweit.

Empfehlung der Redaktion Spotify expandiert in die K-Pop-Heimat Südkorea

Die Mitarbeiter*innen des sozialen Netzwerkes wissen, wie relevant K-Pop für Twitter ist und wie wichtig den Hörer*innen die Interaktion auf der Plattform ist. Nun hat Twitter die größten und meistgetwitterten K-Pop-Stars aus dem Jahr 2020 enthüllt.

An erster Stelle steht die koreanische Boyband BTS. Diese ist mit Abstand die relevanteste Band des Genres weltweit und erreichte bereits Dinge, „die kein anderer Musiker in diesem Raum geschafft hat oder wahrscheinlich für ziemlich lange Zeit schaffen wird“, so die Zeitschrift „Forbes“.

Auf Platz zwei steht die Boyband NCT, gefolgt von EXO, der Drittplatzierung. Blackpink – die im Jahr 2020 durch Features mit Dua Lipa oder Lady Gaga ebenso an Bekanntheit gewannen – reihen sich dahinter ein. Platz fünf belegt eine weitere Boyband: Got7.

Die zweite Hälfte der Top Ten wird nachfolgend von den Bands Treasure, Seventeen und Tomorrow x Together (auch als TXT bekannt) belegt. Die Girlgroup Twice und die Band Ateez schließen die Liste.

Empfehlung der Redaktion BTS erhalten für „Dynamite“ erste große Grammy-Nominierung

Die Rangliste verdeutlicht, dass Boybands das K-Pop-Genre stark dominieren. So werden nur zwei Girlgroups, Blackpink auf Platz vier und Twice auf Platz neun, auf Twitter ausreichend erwähnt, um in der Liste zu erscheinen.

Zudem wurden laut Twitter im Jahr 2020 6,7 Milliarden Tweets zum Thema K-Pop versandt. Die Relevanz und die Größe der Fangemeinschaft wird dadurch nochmal untermauert.

Diese sind die meistgenannten K-Pop-Musiker*innen auf Twitter im Jahr 2020: