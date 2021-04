Kanye West bringt mit Balenciaga ein DMX-Tribut-Shirt heraus

Foto: AFP via Getty Images, ANGELA WEISS. All rights reserved.

Kanye Wests Modemarke Yeezy kooperiert mit der High-Fashion-Modemarke Balenciaga und bringt im Andenken an DMX ein Tribut-Shirt heraus. Anlässlich der Zeremonie am vergangenen Wochenende, bei der Familie, Freund*innen und Kolleg*innen von der Rap-Legende DMX Abschied nahmen, trat auch Kanye West mit seinem Sunday-Service-Chor auf.

Das DMX-Spenden-Shirt

Zur selben Uhrzeit wie Kanyes Auftritt zu Ehren des verstorbenen Rappers droppte auch das DMX-Shirt. Darauf zu sehen ist ein Porträt von DMX unter dem Schriftzug „R.I.P“. Rechts und links sind zwei Kreuze abgebildet und unter dem Gesicht von DMX ist sein Name abgedruckt. Auch an den Ärmeln lässt sich in weißer Schrift am rechten Arm das Geburtsdatum und am linken Arm das Todesdatum von DMX erkennen. Abgerundet wird das Shirt durch das Element an Rücken „In Loving Memory“.

Das T-Shirt können Fans ausschließlich in Schwarz und in den Größen M bis XL erwerben. Der Preis beläuft sich auf 200 US-Dollar, die Einnahmen sollen der Familie des verstorbenen Rappers gespendet werden. Erhältlich ist es ausschließlich auf einer dafür eingerichteten Website.

Trauerfeier in Ehren an DMX

Am Wochenende haben sich die engsten Vertrauten und Fans bei zwei Gedenkfeiern vom legendären Rapper verabschiedet. Gebührend traten in der „Celebration of Life“ Kollegen auf. DMX starb am 9. April 2021 nach den Folgen einer Überdosis und eines Herzinfarkts. Er wurde 50 Jahre alt.

