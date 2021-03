Nike zieht gegen Lil Nas X und seine „Satan-Schuhe“ vor Gericht

Lil Nas X hat sein eigenes Schuhmodell auf den Markt gebracht, das nun für jede Menge Gesprächsstoff sorgt. Zum einen warb der Musiker damit, dass diese „Satan-Schuhe“ seien und zum anderen Menschenblut enthalten würden. Nun mischt sich Nike in die Diskussionen rund um das Schuhwerk ein: Ihrer Meinung nach würde Lil Nas X‘ Modell stark einem ihrer Schuhe ähneln. Jetzt will der Sportartikelhersteller vor Gericht gegen den US-Musiker vorgehen.

Nike fürchtet Image-Schaden

Was vermutlich als eine weitere PR-Aktion für den neuen Song „Montero (Call Me By Your Name)“ von Lil Nas X gedacht war (im Video tanzt er mit einer Teufelsfigur), erhitzt aktuell die Gemüter in den USA. Vor allem gläubige Christ*innen sind von den schwarz-roten „Satan-Schuhen“, in deren Schuhsohle echtes Menschenblut sein soll, überhaupt nicht begeistert. Die negative Kritik traf dabei nicht nur den Rapper und das Künstler-Kollektiv MSCHF, das den Schuh entworfen hat, sondern auch Nike. Der Grund: Der Sneaker wirkt wie eine modifizierte Version des Nike Air Max 97.

Aufgrund der Ähnlichkeit mit den bekannten Nike-Tretern wurden die „Satan-Schuhe“ schon mehrfach mit dem Sportartikelhersteller in Verbindung gebracht. Der ehemalige NBA-Star Nick Young hatte beispielsweise zum direkten Boykott der Marke aufgerufen. Also hat Nike kurzerhand Klage gegen Lil Nas X eingereicht. Vor Gericht beteuerte das Unternehmen nun, dass die Schuhe „ohne die Zustimmung und Autorisierung von Nike“ produziert worden seien. In der offiziellen Klageschrift heißt es weiterhin, dass durch das Re-Design und die damit einhergehende Verwechselung der Firmenwert von Nike verringert würde.

Kritische Stimmen kamen unter anderem von der republikanischen US-Gouverneurin Kristi Noem und dem Fernseh-Pastor Mark Burns, die das Schuhwerk als das personifizierte Böse sehen.

Our kids are being told that this kind of product is, not only okay, it’s „exclusive.“ But do you know what’s more exclusive? Their God-given eternal soul. We are in a fight for the soul of our nation. We need to fight hard. And we need to fight smart. We have to win. https://t.co/m1k1YWFpuo — Governor Kristi Noem (@govkristinoem) March 28, 2021

These #SatanShoes by #Nike & #LilNasX with 666 and a drop of human blood in the sole is a reason why we Christians must be prayed up ready to battle in the spirit with the Voice of the Holy Spirit. This is evil & heresy and I pray that Christians rise up against this. pic.twitter.com/u7CK3NCIy7 — Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) March 27, 2021

Lil Nas X reagierte in den Socials bisher nicht konkret auf die Anklage. Lediglich ein Tweet brachte er hervor, in dem er aber wieder nur herumwitzelte und keine Stellung bezog.

me and satan on the way to nike headquarters pic.twitter.com/3OaQV6pu83 — nope 🏹 (@LilNasX) March 30, 2021

Miley Cyrus trägt die „Satan-Schuhe“ mit Stolz

Mittlerweile scheinen die Sneaker, die auf 666 Stück limitiert sind, schon ein paar prominente Träger*innen gefunden zu haben. Miley Cyrus zum Beispiel, die mit Lil Nas X bereits auf der Bühne stand, veröffentlichte ein Foto auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie die Schuhe präsentierte. Der Beitrag erhielt von ihr die Caption: „Kannst du Satan sehen?“ Seit der Veröffentlichung des Fotos sammelten sich auch bei der Sängerin einige schockierte und kritische Kommentare an.