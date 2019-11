Kanye West erhält in neuem „Closed On Sunday“-Video Unterstützung von Kardashian-West-Klan

Das wird Dich auch interessieren





Kanye West hat sein neues Video zu „Closed On Sunday“ veröffentlicht. Darin sind neben dem Rapper selbst und seinem „Sunday Service“-Chor diesmal auch Ehefrau Kim Kardashian-West, ihre gemeinsamen Kinder sowie weitere Mitglieder des Kardashian-Klans zu sehen.

„Closed On Sunday“ ist auf Wests aktuellem Album JESUS IS KING zu finden. Trotz der Chick-Fil-A-Referenz handelt der Song West zufolge von seiner Beziehung zu Gott und seiner Familie. Ende September 2019 hatte der Rapper während einer Pre-Listening-Session seines neuen Albums verkündet, dass er ab sofort der weltlichen Musik den Rücken zukehren und von nun an nur noch christliche Musik veröffentlichen werde.

JESUS IS KING im Stream hören:

Zuletzt verriet der Rapper in einem Interview, dass er aktuell an einem „Sunday Service“-Weihnachtsalbum arbeite. Dieses soll den Titel JESUS IS BORN tragen. Des Weiteren soll bereits ein Sequel zu seinem aktuellen Album in Arbeit sein. JESUS IS KING PART II soll Ye zufolge in Zusammenarbeit mit keinem Geringeren als Rap-Legende Dr. Dre entstehen.

Jack Whites Label „Third Man Records“ äußerte derweil, man habe den geheimnisvollen Code auf Wests neuester Platte entziffert. Ben Blackwell, zuständig für das Archiv des Labels, soll herausgefunden haben, dass es sich bei der vermeintlichen Seriennummer tatsächlich um ein sogenanntes „Easter Egg“ handelt.

„AR 1331 A“ sei demnach identisch mit der Seriennummer des 1970 via „Archer Records“ veröffentlichten Gospel-Albums von Rubye Shelton und Sister Orr. Bei der Single handele es sich um eine in Zusammenarbeit mit der apostolischen Kirche „Original Gloriuous Church of God in Christ“ entstandene Vinyl, auf deren A-Seite sich die beiden Songs „I Want the World to Know Jesus“ und „God’s Going to Destroy This Nation“ befinden. Auf der B-Seite sind wiederum die Tracks „The Hypocrite“ und „Come Out of the Valley“ zu finden.