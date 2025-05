Teilte Kanye West im Live-Stream mit, dass er schwul ist?

Kanye West sorgt aktuell wöchentlich für neue Schlagzeilen. Diesmal äußerte er sich aber nicht wie gewohnt kontrovers über X, sondern in einem Video-Livestream. Und es ging nun nicht um seine angebliche Liebe zu Hitler oder den Verkauf um Hakenkreuz-Shirts, sondern um das Sorgerecht für seine Kinder und womöglich auch darum, dass er eigentlich schwul ist – oder nicht?

„Ich werde diese Kinder holen“

Komplett in Schwarz gekleidet und mit vermummtem Gesicht schoss er zunächst wieder gegen seine Ex-Frau Kim Kardashian. Grund dazu scheint wohl wieder das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder gewesen zu sein. Seine genauen Worte im Video sind schwer zu verstehen, in etwa soll er aber Folgendes gesagt haben: „Ich werde diese Kinder holen, Bruder. Ich spreche mit den Anwälten – es kommt der Punkt, an dem ich den Verstand verliere, an dem ich mich daran gewöhnen muss, meine Kinder nicht zu sehen.“

Das einstige Ehepaar hat vier gemeinsame Kinder, die auch immer wieder Thema in teilweise öffentlich ausgetragenen Streitereien der beiden sind. Immer wieder wirft der 47-Jährige Kim Kardashian vor, ihr alleiniges Sorgerecht zu missbrauchen und ihm regelmäßigen Kontakt zu North, Saint, Chicago und Psalm zu verwehren.

„Gay“ oder „Ye“?

Weiter schrie er in die Kamera: „Ich bin der Anführer. Ich bin nicht hier, um vererbt zu werden. Als Anführer sage ich: Wie soll ich euch alle anführen, wenn ich meine Kinder nicht bei mir habe?“ Die Aussagen, die darauf folgten, sorgten für Verwirrung bei seinen Fans. Möglicherweise sagte der Rapper: „Ich bin schwul. Ich bin für mein Erbe verantwortlich und ich bin schwul. Ich bin für mein Erbe verantwortlich.“

Auf Reddit wurden seine Aussagen danach verstärkt diskutiert. Einige User:innen sind sich uneinig darüber, ob er „I’m gay“ oder „I’m Ye“ gesagt hat. Ein Nutzer erklärte: „Ich konnte lediglich jedes vierte Wort verstehen, das er sagt.“ Jemand anderes behauptete, dass Wests gesamte Aussagen unverständlich gewesen seien.

Eine offizielle Erklärung und / oder Einordnung fehlt.

Bianca Censori im Hintergrund?

Damit war der Livestream aber noch nicht beendet. Im Hintergrund war angeblich auch Bianca Censori, Wests (Ex-?)Frau, zu sehen. Über die beiden machen immer wieder Trennungsgerüchte die Runde. Aktuell befinden sie sich aber zahlreichen Berichten zufolge gemeinsam in Therapie auf Mallorca. Besonders auffällig war aber Censoris Look: Anscheinend trug sie einen knappen, durchsichtigen Body, der an ihr Outfit auf dem roten Teppich bei den vergangenen Grammys erinnert.

Zuletzt hatte der Musiker zudem für weitere Skandale gesorgt, indem er ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz verkauft und umstrittene Beiträge auf der Plattform X veröffentlicht hatte. Dies führte unter anderem dazu, dass seine Talentagentur ihn fallen ließ.