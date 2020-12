Kelly Lee Owens kommt 2021 für zwei Konzerte nach Deutschland

Foto: Getty Images for FYF, Natt Lim. All rights reserved.

Bereits kurz nach dem Release ihres selbstbetitelten Debütalbums stand fest: Kelly Lee Owens gehört zu jenen Artists, die wir unbedingt auf dem Radar behalten sollten. ME-Autor Thomas Venker beschrieb 2017 das Erstlingswerk der Wahl-Londonerin als „den perfekten Soundtrack zum Morgengrauen im Berghain“. Und auch Kollege Albert Koch schwärmte in seiner Rezension von Owens‘ Albumdebüt und zeichnete die Platte sogleich mit fünf von sechs möglichen Sternen und somit als „Album der Woche“ aus.

2020 erschien nun der sehnsüchtig erwartete Nachfolger zu KELLY LEE OWENS. Auf INNER SONG befinden sich sowohl sphärische Ambient-Selbsterkundungen wie „On“ als auch kühl-treibende Tracks wie „Melt!“ – die ideale Grundlage zum Tanzen und Träumen also. Wer die walisische Produzentin schon ganz bald live erleben will, hat Glück: Im Zuge ihrer „Inner Song Tour“ gibt Kelly Lee Owens gleich zwei exklusive Konzerte in Berlin und München – präsentiert vom Musikexpress.

Kelly Lee Owens live 2021 – Die Termine im Überblick:

05.11.2021 Berlin, Gretchen (verschoben vom 29.03.2021)

09.11.2021 München, Ampere

Tickets gibt es online bei MCT sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

INNER SONG erschien am 28. August 2020. Hier könnt Ihr via Spotify reinhören.