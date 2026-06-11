Blink-182 live in Nürnberg

Musik
Shakira zur WM 2026: Warum „Dai Dai“ schon wieder funktioniert
News
Bushido und die Ghostwriting-Vorwürfe: 12 Namen gegen einen Ruf
Ariana Grande: Warum reden alle über ihren Körper – nicht die Tour?
Ozzy Osbourne & sein KI-Avatar: Sharon Osbourne schlägt zurück
Haftbefehl sagt spontan Auftritt bei World Club Dome ab – Fans warten ve...
04.06.27
Mit Post Malone und 6ix9ine: 11 Fakten über Gesichts-Tattoos
Das Tattoo hat inzwischen die letzte Tabuzone – das Gesicht – erobert. Und dieser Trend ist auch im Mainstream angekommen.
Blink-182 & Green Day: Darum konnten sie sich laut Mark Hoppus nicht leiden
Die Bands waren 2002 zusammen auf der „Pop Disaster Tour“ und haben dort wohl eine Art Rivalität entwickelt.
Blink-182: Mark Hoppus erzählt von Fast-Kuss mit Robert Smith
In seiner Biografie erzählt der Musiker aber nicht nur von lustigen Backstage-Geschichten.
Mark Hoppus: Krebserkrankung reparierte Freundschaft mit Tom DeLonge
Mark Hoppus' Autobiografie legt dar, wie Krebs blink-182 wieder zum klassischen Line-up verhalf.
Mark Hoppus von Blink-182 lässt sein Banksy-Gemälde versteigern
Blink-182-Bassist Mark Hoppus versteigert sein 2005er Banksy Gemälde „Crude Oil (Vetrriano)“.
12.06.26
15.06.26
19.06.26
20.06.26
21.06.26
22.06.26
23.06.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.