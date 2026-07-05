Caribou live in München

Musik
Madonna feiert Album „Confessions II“ mit DJ-Party in London
Taylor Swifts Traumhochzeit: Die Stars kommen in Scharen
News
Halbzeitshow-Drama bei der Fußball-WM: FIFA beruhigt Fans
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
06.07.26
6 Fakten über berühmte Requisiten aus Musikvideos
Von Björks „Sophisticated Cat“ über Tarantinos Gefährt bis hin zu Rihannas Smartphone – hier erfahrt ihr Musikclip-Requisiten-Facts.
Caribou kommt noch im Juni für ein DJ-Set nach Berlin
Alle Infos zum exklusiven Event am Sonntag, den 23. Juni, gibt’s hier.
Caribou bratzt wieder – und was „Honey“ mit Flamingos zu tun hat
Ist das noch Caribou oder doch Daphni? Und was hat es mit all den Flamingos auf sich?
Caribou: „Suddenly“-Tour findet im Frühjahr 2022 statt
Zwei Jahre später soll Caribous „Suddenly“-Tour nun über die Bühnen gehen. Sie startet schon Anfang März in Berlin.
Maifeld Derby kündigt erste Bandwelle für 2021 an – mit Caribou, Sophie Hunger & DIIV
Nachdem das Maifeld Derby zuletzt um seine Existenz bangen musste, melden sich die Veranstalter nun mit einer guten Nachricht und der ersten Bandwelle zurück. Alle Infos zur Jubiläumsausgabe des Festivals erhaltet Ihr hier.
07.07.26
08.07.26
09.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.