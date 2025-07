Viele Eltern glauben einen musikpädagogischen Auftrag zu haben. Irgendwann möchten sie dem Nachwuchs die Musik der eigenen Jugend vorspielen und damit ein verbindendes Element schaffen. Wenn das Kind genauso Metal hört wie Mama oder mit Papa Beats pumpt, sind die Bemühungen an ihrem Ziel. Doch wie kann frühkindliche Überzeugungsarbeit in Sachen Musikgeschmack aussehen? Vorschläge am Beispiel HipHop.