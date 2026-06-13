Itzy live in Frankfurt

Bands wie BTS, Blackpink, Stray Kids und ITZY kann man nicht nur hören oder live sehen – man kann sie auch kuscheln, in Video Games spielen und sammeln. Zahlreiche K-Pop-Bands haben inzwischen mit Firmen wie „Line Friends“ knuddelige Avatare geschaffen und wieder einmal bewiesen, dass sie das Vermarktungs-Game auf einem anderen Level spielen. Wir stellen euch fünf Konzepte vor und warnen schon jetzt vor einem Cuteness-Overkill…