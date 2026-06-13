Itzy live in Frankfurt

Im Headquarter des südkoreanischen Musikfernsehsenders Mnet in der Stadt Paju wurden am Samstag die Mnet Asian Music Awards (MAMA) verliehen. Der Preis, oder vielmehr die Show drum rum, ist eine feste Adresse in der Award Season der koreanischen Popmusik – und das Schaulaufen der ersten K-Pop-Garde. Wobei man hier feststellen muss, dass die weltweit erfolgreichsten […]
In dieser Artikelreihe stellen wir die Bosse vor, die mit ihren Produktionsfirmen das K-Pop-Geschäft geprägt haben. Heute widmen wir uns Park Jin-young von JYP Entertainment, der selbst gerne im Rampenlicht steht und Acts wie Stray Kids, Itzy, Twice, Wonder Girls und Got7 im Hause hat(te).
Bands wie BTS, Blackpink, Stray Kids und ITZY kann man nicht nur hören oder live sehen – man kann sie auch kuscheln, in Video Games spielen und sammeln. Zahlreiche K-Pop-Bands haben inzwischen mit Firmen wie „Line Friends“ knuddelige Avatare geschaffen und wieder einmal bewiesen, dass sie das Vermarktungs-Game auf einem anderen Level spielen. Wir stellen euch fünf Konzepte vor und warnen schon jetzt vor einem Cuteness-Overkill…