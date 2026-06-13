KitschKrieg live in Hamburg

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Emily Armstrong feiert in Trachtenkleidung das „Deutsche Vita“
Musik
Berq verliert Wette und singt Wal-Meme-Song live vor Fans
Linkin Park in München: Emily Armstrong rockt im FC-Bayern-Trikot
News
Verkehrschaos bei Linkin Park in München: Alle Infos zur Anreise
Angine de Poitrine: Fake-Version der Band in Russland unterwegs
24.09.26
25.09.26
26.09.26
„Doobie Scoot Canoe“: Kitschkrieg gehen mit „Gut Genug“ viral in den USA
„Gut Genug“ von Kitschkrieg wird auf TikTok zum Meme: Amerikaner:innen hören „Doobie Scoot Canoe“ – und feiern den deutschen Song als Hit des Sommers.
„Germans releasing bangers“: Kitschkrieg reißt mit „Gut Genug“ Amerika mit
Kitschkrieg und Shirin David begeistern mit „Gut Genug“ auch US-Fans. Warum der deutschsprachige Song auf TikTok und YouTube in Amerika einschlägt.
Rayan von Blumengarten: „Keine Gewalt, kein Missbrauch“
Rayan von Blumengarten hat sich geäußert.
Kitschkrieg, Blumengarten & Shirin David verschieben „Gut Genug“
Der Grund der Song-Verschiebung: Blumengarten fokussieren sich auf Aufarbeitung eines Themas im Bandkreis.
HipHop-Recap: Mit Apache 207, A$AP Rocky und KitschKrieg
Dieses Mal neu: Es gibt zwei Sommerhit-Anwärter und eine quasi Comeback-Single auf die Ohren.
14.06.26
15.06.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.