Ich traf sie in der Stadt an der Spree: „Birth Control“, erfolgreiche deutsche Gruppe, deren Name nicht nur zuhause in Berlin einen guten Klang hat. Es gibt sie seit mehr als einem Jahr, diese Geburtenkontrolle. In der heutigen Besetzung, bestehend aus Peter Richter (Vocals), Bruno Fränzel (Sologitarre), Bernd Kosch-Midder (Bass), Reinhold Sobotta (Tasteninstrumente) und Bernd […]