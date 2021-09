Kool Savas verbrennt originalen „King of Rap“-Text

Foto: Redferns via Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.

In einem auf Instagram geposteten Video sehen wir Rapper Kool Savas neben einer Notarin und einer Feuerschale. Er hält ein Stück Papier in der Hand, das er und die Notarin als originalen „King of Rap“-Songtext identifizieren, „geschrieben im Headrush-Studio vor ungefähr zwei Dekaden in Düsseldorf“. Dann knüllt Kool Savas das Papier zusammen und verbrennt es.

Der legendäre Track wurde im Jahr 2000 veröffentlicht und ist ein HipHop-Klassiker, der viele Künstler*innen inspiriert und den Deutschrap der nächsten Jahre bestimmt hat. Für Kool Savas selbst dürfte der Song ebenfalls eine große Bedeutung haben, schließlich trägt sogar sein Buch „King of Rap: Die 24 Gesetze“ dessen Namen.

Savas‘ Faible für Kryptowährungen

Seit geraumer Zeit hat Kool Savas ein ausgeprägtes Interesse an der digitalen Währung entwickelt. So konnte sich der Rapper im Jahr 2018 von dem durch Bitcoin erwirtschafteten Geld laut eigener Angaben einen Sportwagen leisten. Allerdings erlitt der Bitcoin im Laufe des Jahres anscheinend einen starken Wertverlust, weshalb Savas‘ Geld in Höhe einer Eigentumswohnung verloren haben soll. Er sagte aber auch, er würde die Bitcoins erst verlieren, wenn er sie auch verkauft habe. Der Track „Hodln“ von Savas und Sido beschäftigt sich sogar komplett mit dem Thema Kryptowährungen.

Das ist wohl auch der Grund für diese Entscheidung. Kool Savas möchte offenbar das Einzelstück als NFT auf einer Auktion versteigern. NFTs sind digitale Sammlerstücke, die auf einer Blockchain verschlüsselt werden und im Grunde auf der gleichen Technologie wie der der digitalen Währung basieren.

Am 14. Oktober findet die erste Auktion statt, in der das Sammlerstück erworben werden kann, neben diesem sollen noch drei weitere Stücke aus der „King of Rap“-Kollektion versteigert werden, schreibt das NFT-Auktionshaus auf Instagram: „Ein Stück Hip-Hop ist an diesem Tag gestorben – aber es wird durch NFT-Kunst wiedergeboren und durch die Blockchain unsterblich gemacht. Dies wird die erste NFT aus der ‚King of Rap‘-Sammlung sein.“ Eine weitere Auktion findet am 24. Oktober statt.

Auf der Website des NFT-Auktionshauses werden außerdem insgesamt vier Cro-Masken in Form eines 3D-Modells versteigert, die erste Auktion dazu findet am 7. Oktober statt.

Kool Savas gilt als einer der einflussreichsten deutschen Rapper, sein aktuelles Album AGHORI landete auf Platz eins 1 der deutschen Charts.