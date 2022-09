Kraftklub hauen mit „Blaues Licht“ noch eine Single vor KARGO-Release raus

Dass Kraftklub wieder da sind, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben: Ihr viertes Album KARGO erscheint am 23. September und damit fünf Jahre nach dem Vorgänger KEINE NACHT FÜR NIEMAND. Vier Singles wurden daraus bereits veröffentlicht, unter anderem eine gemeinsame mit Tokio Hotel . Am vergangenen Wochenende gab ihr Sänger Felix Kummer seine letzten zwei Solokonzerte in Berlin , am kommenden Wochenende treten Kraftklub als Headliner beim Lollapalooza Festival auf, im November und Dezember gehen sie auf große KARGO-Tour. Aus diesem Anlass haben wir den fünf Chemnitzern die Titelstory in der aktuellen Musikexpress-Ausgabe gewidmet.