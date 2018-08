Lady Gaga bei den MTV Music Awards mit Eminem in New York im September 2009

10 Jahre nach THE FAME: So hat sich Lady Gaga über die Jahre verändert

10 Jahre ist es her, dass Lady Gaga ihr Debütalbum veröffentlichte. THE FAME erschien erstmals am 19. August 2008, Singles wie „Just Dance“, „Pokerface“ und „Paparazzi“ verhalfen Lady Gaga zum internationalen Durchbruch. Seitdem gehört sie zu den erfolgreichsten Pop-Sängerinnen der heutigen Zeit. Sie veröffentlichte bisher fünf Alben, das aktuelle JOANNE erschien 2016. Ende 2017 gab sie bekannt, dass sie bereits an einem Nachfolger arbeite. Von Dezember 2018 an wird sie für mindestens zwei Jahre regelmäßig in Las Vegas auftreten, wie es vor ihr schon Popstars wie Elton John, Celine Dion, Bruce Springsteen, Mariah Carey, Britney Spears, blink-182 und die Backstreet Boys taten.

Egal ob Fleisch-Kleid, Stage-Diving-Küsse oder radikale Imagewechsel – wir haben für Euch eine Galerie mit Bildern aus der zehnjährigen Karriere der heute 32-jährigen Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie Lady Gaga mit bürgerlichem Namen heißt.