Lana Del Rey arbeitet an neuer Musik – mit Jack Antonoff & Luke Laird

Lana Del Rey hat in einem kurzem Update-Video auf Instagram mitgeteilt, dass sie sich derzeit in Tennessee aufhalten und dort mit ihrem Freund, dem Produzenten Jack Antonoff, an neuen Songs arbeiten würde. Außerdem habe sie in diesem Zusammenhang dort auch einige Zeit mit dem Country-Songwriter und -Produzenten Luke Laird verbracht.

Veröffentlicht Lana Del Rey jetzt Country-Musik?

Erstrangig befand sich die Sängerin in Tennessee, um sich das NFL-Spiel der San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions anzuschauen, wie sie in ihrer Instagram-Story ausführte. Die Zeit in dem US-Bundesstaat im Süden Amerikas nutzte Lana Del Rey aber auch, um an ein paar neuen musikalischen Ideen zu werkeln. So traf sie sich mit Jack Antonoff (der bereits mit Künstler:innen wie Taylor Swift und Lorde im Studio war) und Luke Laird und erzählte dazu, speziell mit letzterem eine „wunderschöne Woche“ gehabt zu haben. Weiter hieß es von ihr via X: „Jack ist in der Stadt und ich treffe mich mit ihm, um an ein paar kleinen Songs zu arbeiten. Ich hatte eine wirklich wunderschöne Woche mit Luke Laird und alles ist gut. Ich hoffe, euch geht es gut und ich wünsche den Niners viel Glück. Ich denke an euch und sende euch viel Liebe.“

Es ist nicht ihre erste Zusammenarbeit mit den beiden Produzenten. Jack Antonoff war unter anderem der Co-Produzent von Del Reys sechsten Studioalbum NORMAN FUCKING ROCKWELL! – und auch mit Laird gab es vor Kurzem ein gemeinsames Projekt. So teilte die 38-Jährige bereits am 18. Januar einen Ausschnitt eines neuen Stücks mit der Caption: „Henry, come on“. Dazu gab es noch einen Verweis auf Luke Laird. In dem Teaser ist neben einer Akustikgitarre ebenfalls Lana Del Reys typisch verträumter Gesang zu hören. Anders als sonst sind hier aber noch stärker Country-Einflüsse vertreten. Was vermuten lässt, dass die neuen Tracks der „Video Games“-Sängerin ebenfalls diese Ästhetik aufgreifen könnten.

Lana Del Rey veröffentlichte im März 2023 ihr neuntes Album DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD, das bei den Grammys 2024 mehrere Nominierungen erhielt, darunter für das Album des Jahres, den Song des Jahres und das Album des Jahres in der Kategorie „Best Alternative Music“.