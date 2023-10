Lana Del Rey von Influencerin der Hexerei beschuldigt – sie wehrt sich

Eine christliche Influencerin warf ihr vor, Hexerei zu nutzen, um ihre Musik „attraktiv“ zu machen.

„B!tch, ich kenne die Bibel Vers für Vers besser als du“, schreibt Lana Del Rey unter den Instagram-Post der christlichen Influencerin Traci Coston, die sie der Hexerei beschuldigt hat. In einem Video mit dem Titel „Dämonische Energie wirft „Lana Del Rey“-Menge um“ zählt sie einige Vorwürfe auf, die sich die Sängerin nicht wortlos gefallen lassen konnte.

In dem Clip ist das Publikum bei einem Konzert von Lana Del Rey zu sehen. Einige von ihnen scheinen umgeworfen zu werden, was Coston als Beweis der Hexerei ansieht, die Lana Del Rey ihrer Aussage nach wohl praktizieren würde. Coston meint weiter, dass eine solche Kettenreaktion einfach nicht normal seien und sagte dazu: „Was auch immer für eine Hexerei Lana Del Rey betreibt, der Zauber, den sie auf ihre Musik legt, um sie attraktiv zu machen … Diese Dämonen werden in die Menge und auch in dich eingeladen, wenn du dabei bist.“

Bevor Traci Coston die Kommentarfunktion unter ihrem Beitrag abschalten konnte, ließ Lana Del Rey es sich nicht nehmen, etwas unter dem Post zu schreiben. Die ehemalige Kirchenchor-Sängerin reagiert nicht nur mit den Worten: „B!tch, ich kenne die Bibel Vers für Vers besser als du“, sondern auch noch mit dem Zusatz: „PS: Du strahlst eine super Gremlin-Energie aus. Not in a good way.“

Lana Del Rey hat aktuell ihre Herbst-Tour beendet. Bei ihrer letzten Show kündigte sie an, dass sie alle persönlichen Einnahmen aus den Ticketverkäufen ihrer aktuellen Tournee an die jeweiligen Städte gespendet hat, in denen sie aufgetreten ist.