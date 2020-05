Led Zeppelin: Reunion-Konzertfilm ist für kurze Zeit auf YouTube verfügbar

Foto: WireImage, Chris Walter. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





Der Led-Zeppelin-Konzertfilm „Celebration Day“ wird am 30. Mai 2020 ab 21 Uhr auf YouTube für genau 72 Stunden im Stream zur Verfügung stehen. Im Mittelpunkt des Films steht die einmalige Reunion der Rock-Giganten, die sich 2007 in der Londoner O2 Arena gemeinsam auf die Bühne begaben, und ihren Fans so ein ultimatives Nostalgie-Erlebnis bescherten.

„Celebration Day“-Trailer:

Fast 30 Jahre waren zum Zeitpunkt des Mega-Events seit ihrem letzten gemeinsamen Auftritt vergangen. Des Weiteren handelte es sich um ihren ersten Gig seit dem Tod ihres Schlagzeugers John Bonham im Jahr 1980. An den Drums wurden Robert Plant, Jimmy Page und John Paul Jones deshalb von Bonhams Sohn Jason begleitet.

„Celebration Day “-Tracklist:

Good Times Bad Times Ramble On Black Dog In My Time Of Dying For Your Life Trampled Under Foot Nobody’s Fault But Mine No Quarter Since I’ve Been Loving You Dazed And Confused Stairway To Heaven The Song Remains The Same Misty Mountain Hop Kashmir Whole Lotta Love Rock And Roll

„Celebration Day“ wurde erstmals 2012 veröffentlicht. Das am 10. Dezember 2007 gespielte Set besteht aus insgesamt 16 Songs aus Led Zeppelins langjähriger Karriere, darunter „Good Times Bad Times“ und „Dazed and Confused“ vom selbstbetitelten Debütalbum sowie die ersten vollständigen Live-Performances von „Ramble On“ (1969) und „For Your Life“ (1976).