Lee „Scratch“ Perry: Posthumes Album mit Mouse on Mars angekündigt

„Spatial, No Problem“ mit Mouse on Mars umfasst acht Tracks und wird ab Juni 2026 im Londoner Barbican präsentiert. Alle Infos hier.

Vor fünf Jahren starb der Musikproduzent Lee „Scratch“ Perry. Nun steht fest: Es gab noch unveröffentlichte Musik des Künstlers, die bald erscheinen soll. Für das Album arbeitete er mit einem weiteren Künstler in einem Berliner Studio zusammen.

Kollaboration mit Mouse on Mars

Das Album, das postum im Juni 2026 veröffentlicht werden soll, trägt den Titel „Spatial, No Problem“. Es umfasst insgesamt acht Tracks. Lee „Scratch“ Perry realisierte es in Zusammenarbeit mit Mouse on Mars. Die Produktion fand im Dezember 2019 in deren Berliner Studio statt. Der Albumtitel geht auf ein Gespräch zurück, das das Duo mit Perry über Spatial Audio führte.

Zum Werk selbst gab Mouse on Mars folgendes Statement ab: „Wir haben kaum darüber gesprochen, was wir taten. Wir trafen uns und legten los. Er lachte viel, und wir lachten mit. Außerdem kochten wir Fischsuppe und aßen Papayas.“

Das finale Album des Produzenten wird vom 5. bis zum 13. Juni im Rahmen der Ausstellung „Project a Black Planet“ im Londoner Barbican präsentiert.

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Der erste Song „Rockcurry“ ist bereits hörbar. Fans dürfen sich damit bald auf die letzte neue Musik des Künstlers freuen.