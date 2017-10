Levi’s und MUSIKEXPRESS suchen die Nachwuchskünstler von morgen: Tune Dein Studio

Ihr wollt mit Eurer Jugendband so richtig durchstarten, Euer Übungsraum sieht aber ziemlich abgewrackt aus und auch die Instrumente sind kaputt? Oder macht Euch der Musikunterricht an Eurer Schule einfach keinen Spaß mehr, weil das technische Equipment und die Instrumente veraltet sind oder nicht richtig funktionieren? Ganz egal, was es ist: Wir wollen das ändern!

Das Levi’s Music Project setzt sich schon länger für den musikalischen Nachwuchs ein. Im Herbst 2016 wurde bereits in Hamburg die „St. Pauli Music School by Levi’s®“ gemeinsam mit dem Fußballclub FC St. Pauli ins Leben gerufen, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, sich musikalisch und kreativ auszudrücken und auszutauschen. In diesem Jahr expandierte das Projekt nach Kassel. Gemeinsam mit Milky Chance wurde die „Levi’s® Music School Kassel“ am 11. September 2017 im Kulturzentrum Tofufabrik eröffnet. Sie ist als langfristige Initiative zur Förderung der Künstler von morgen gedacht, die sonst nicht die Mittel und Möglichkeiten haben, Musikunterricht zu erhalten. Hier gibt es nicht nur wöchentliche Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene, auch als kreatives Ventil und öffentliche Community-Plattform soll die Music School dienen. Die Tofufabrik in Kassel wurde dabei bewusst gewählt, da der Ort bekannt ist für seine enge Bindung zu Musikern und Künstlern.

Alle Infos zum Levi’s Music Project gibt es hier: www.levi.com/Supportmusic

Tune Dein Studio

Nun will Levi’s gemeinsam mit MUSIKEXPRESS Euren Proberaum oder Euer Klassenzimmer auf Vordermann bringen: Wir stiften Euer musikalisches Wunsch-Equipment, unterstützt von Just Music, Eurem Fachhändler für Musikinstrumente. Außerdem streichen und verschönern wir Euer Klassenzimmer/Studio. Eine Video-Crew filmt alles und am Ende erhaltet Ihr außerdem eine Vorher-Nachher-Dokumentation von uns.

Der Hauptgewinn:

Verschönerung Eures Klassenzimmers/Eures Proberaums mit Wunsch-Equipment & Co. im Gesamtwert von 10.000 Euro inkl. Video-Dokumentation

Jetzt mitmachen

Lasst Euch diese einmalige Chance nicht entgehen und bewerbt Euch am besten noch heute! Wir treffen unter allen Bewerbungen eine Vorauswahl, im Anschluss an die Bewerbungsphase wird es ein Online-Voting geben, bei dem der finale Gewinner ermittelt wird.

Unter allen Voting-Teilnehmern verlosen wir in der zweiten Phase außerdem noch diese Preise:

Preis: 2 Gästelistenplätze für ein Konzert von Milky Chance, inkl. Anreise Preis: Match-Besuch von St. Pauli in Hamburg, inkl. Anreise Preis: Levi’s-Outfit (Jeans, Jacke, Top) und eine signierte Levi’s Trucker Jacket von Milky Chance

Also, worauf wartet Ihr noch? Auf unserer eigens eingerichteten Aktionsseite findet Ihr alle weiteren Infos und das Teilnahmeformular:

