„Like A Virgin“: Britney Spears tanzt mit Madonna zu ihrer Hochzeit

Neun Monate nach der Verlobung war es endlich soweit: Britney Spears gab Sam Asghari das Ja-Wort. Die 40-jährige Pop-Ikone heiratete den 28-jährigen Schauspieler im Bundesstaat Kalifornien und gab ihren Fans auf Instagram einen kleinen Einblick in die Feierlichkeiten. Am 11. Juni veröffentlichte Spears ein Video, in dem sie, gemeinsam mit– ja wirklich – Madonna, zu „Like A Virgin“ tanzte.

Wer sich in die Hollywood-Traumwelt flüchten will, darf sich freuen. In dem Videoclip präsentiert Spears zuerst ihren Ehemann, den sie bei dem Musikvideodreh zu ihrem Song „Slumber Party“ kennengelernt hatte und danach das umso wichtigere Versace-Brautkleid. Über die Kosten kann nur spekuliert werden. Nach der Hochzeit ging es dann auf die Tanzfläche und Madonna hatte ihren Auftritt. Zu ihrem Hit „Like A Virgin“ aus dem gleichnamigen 1984er-Album, tanzte die 63-Jährige gemeinsam mit der frisch vermählten Britney Spears. Hier das Video.

Am Ende des Clips tanzte Spears ein weiteres Mal mit ihre Ehemann Asghari. In der Videobeschreibung richtete sich die Sängerin auch mit Humor an ihre Instagram-Follower. „Pssst…macht euch keine Sorgen. Ich hatte unter meiner Jacke meinen ersten Tanga aus Diamanten an“, schrieb sie. „Ich hoffe das beleidigt niemanden.“