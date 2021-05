Internet Money, Don Toliver, Gunna und Lil Uzi Vert rappen in „His & Hers“ über ihr Luxusleben

Internet Money gelang es bereits, Don Toliver, Gunna und Nav für den Hit „Lemonade“ zusammenzubringen. Nun veröffentlicht der 28-Jährige mit einem neuen Trio die Single „His & Hers“: Darin schildern die Rapper ihr luxuriöses Leben und die leidenschaftliche Liebe.

Die Rapper gehen in der Single ihrer harten Arbeit, ihrem Erfolg und der Liebe zu Frauen auf den Grund. Dabei bringen alle ihre Ansicht ein und vereinen dabei HipHop mit einer melodischen Note. Zwar gibt es bislang nur ein Lyric Video, doch soll noch ein Musikvideo von Cole Bennett folgen – er drehte bereits das Video zu „Lemonade“. Für das „His & Hers“-Video ließ er sich von Computerhintergründen und Bildschirmschonern inspirieren. Neben Naturszenen soll die Reise auf fremde Planeten gezeigt werden, womit auch der entspannte Flow der Single aufgegriffen wird.

„Toolie in that Birkin

You and me, I got you, that’s for certain

We split a G6, it feels like surfin’“