Erst im vergangenen Jahr kamen mit FUNERAL und FWA gleich zwei Lil-Wayne-Alben heraus. Sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, scheint allerdings keine Option für den Rapper zu sein. In einem Twitter-Space über NFT sagte Mack Maine, ein langjähriger Freund und Präsident von Lil Waynes Label „Young Money“, dass bald neue Musik von Lil Wayne käme.

In dem Interview sagte er unter anderem, dass jeder der ein Wayne-Fan wäre, wisse, das I AM NOT A HUMAN BEING 3 bald erscheinen würde. Auf Lil Waynes Track „Lamar“ in dem Mixtape NO CEILINGS 3 sagte DJ Khaled (Moderator des Tapes) bereits: „Seid bereit für I AM NOT A HUMAN BEING 3. Das Album kommt 2021“.

Weiter sagt Maine, dass Lil Wayne und Rich the Kid ein gemeinsames Projekt am Laufen haben, welches ebenfalls in absehbarer Zeit das Licht der Welt erblicken soll. Außerdem soll 2 Chainz‘ siebtes Studioalbum COLLEGROVE 2 bald erscheinen. Das Album soll wie sein Vorgänger COLLEGROVE in gemeinsamer Arbeit mit Lil Wayne entstanden sein.

Auch das von Lil Wayne gegründete Label „Young Money Entertainment“ stellt bald wohl einige neue Artists vor, so sagt Maine:

„Es ist eine Menge Musik, an der Wayne arbeitet, und dazwischen stellen wir neue Young-Money-Künstler vor und sogar die Jungs, die schon eine Weile dabei sind. […] Wir versuchen, die Fans zufriedenzustellen, wir arbeiten für die Fans und für seine Fangemeinde.“

Lil Waynes aktuelles Album FUNERAL aus dem Jahr 2020 erreichte Platz 1 der US-Charts.