DJ Khaled kündigt neues Album KHALED KHALED an

Der US-amerikanische DJ und Musikproduzent DJ Khaled hat am Mittwoch (28. April) via Instagram sein neues Album KHALED KHALED für Freitag, den 30. April angekündigt. Der 45-Jährige teilte außerdem das Albumcover, das ihn mit seinen beiden Söhnen Asahd und Aalam zeigt.

In dem Ankündigungspost schrieb DJ Khaled außerdem: „Das ist mein Name. Das ist mein Vermächtnis. Das ist mein Cover. Es ist Zeit, mehr Licht in die Welt zu bringen. Ich habe ein Geschenk für die Welt. Ich kann es nicht erwarten, es mit euch zu teilen.“

Album vereint Crème de la Crème des HipHops

Inzwischen gab DJ Khaled auch eine Reihe von hochkarätigen Feature-Gästen bekannt, die auf den insgesamt 13 Tracks zu hören sein werden. Darunter: Justin Bieber, Rapperin Megan Thee Stallion, Lil Baby, Lil Wayne, Nas, Jay-Z, Drake, Roddy Rich, Puff Daddy, DaBaby, Justin Timberlake, 21Savage sowie eine Reihe weiterer Acts. DJ Khaleds vorheriges Album FATHER OF ASAHD erschien 2019. Zuletzt war der Musiker an dem 2020 erschienen Mixtape NO CEILINGS 3 von Rapper Lil Wayne beteiligt.

Seht Euch hier die Tracklist an: