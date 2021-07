Lorde kündigt Release einer neuen Single an

Am Mittwoch (21. Juli 2021) veröffentlicht Lorde das nächste Stück ihres kommenden Albums SOLAR POWER. Die neue Auskopplung namens „Stoned at the Nail Salon“ wurde auf ihrer Webseite angekündigt.

Ihre neue Platte wird am 20. August erscheinen und von der 24-jährigen Musikerin so umschrieben: „Auf dem Album geht es um das Zelebrieren der Natur. Es ist ein Versuch, die tiefen und transzendenten Gefühle zu verewigen, die ich habe, wenn ich in der Natur bin. Wann immer ich Herzschmerz, Trauer, tiefe Liebe oder Verwirrung gespürt habe, habe ich in der Natur nach Antworten gesucht. Ich habe gelernt auszuatmen und mich fallen zu lassen. Dieses Album ist daraus entstanden.“ Das Cover wurde von ihrer besten Freundin Ophelia Mikkelson Jones geschossen und visualisiert jenes Konzept – Lorde wirkt frei, verspielt und vom Sommer beflügelt. Für das Hören des neuen Albums gibt es nach Aussage der Künstlerin einen idealen Ort: den Weg zum Strand.

Lorde avancierte im Jahr 2013 mit ihrem Debüt PURE HEROIN zur internationalen Pop-Sensation. Vier Jahre später erschien der Nachfolger MELODRAMA. Für das kommende Jahr hat sie eine ausgedehnte Welttournee angekündigt. Im Juni stoppt die Musikerin dabei auch für drei Konzerte in München, Berlin und Köln, die vom ME präsentiert werden.