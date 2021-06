Lorde auf Tour 2022 – drei Termine für Deutschland angekündigt

Lorde hat ihre Tour für das kommende Jahr angekündigt. Mit ihrem dritten Studioalbum SOLAR POWER wird sie ab Februar 2022 über mehrere Kontinente touren. Im Juni stoppt die Musikerin dabei auch für drei Gigs in Deutschland.

Die Künstlerin veröffentlichte zuletzt ihr Video zur Single „Solar Power“ und kündigte im selben Zug ihre gleichnamige dritte Platte an: SOLAR POWER wird am 20. August erscheinen. Damit folgt das Album Lordes zweitem Langspieler MELODRAMA von 2017 und ihrem Debüt PURE HEROINE (2013), mit dem sie zur weltweiten Pop-Sensation avancierte. Die Sängerin teilte zudem die Tracklist ihres kommenden Albums. Es soll zwölf Tracks sowie zwei Bonus-Songs enthalten.

Lorde hatte bereits mit ihrem ersten Video angekündigt, dass weitere Infos zu SOLAR POWER zusammen mit Naturereignissen erscheinen werden. Pünktlich zur Sommersonnenwende verrät sie nun Tracklist und Tourdaten:

Grüße meine Lieben, und frohe Sommersonnenwende. Für alle, die es nicht wissen, die Sommersonnenwende ist der Tag, and dem die Sonne am längsten am Himmel steht. Es ist dadurch der längste und hellste Tag des Jahres. In verschiedensten Kulturen wird die Sommersonnenwende seit tausenden von Jahren gefeiert — mit Gesängen, Tänzen, Zeremonien, Feuern und Festen. Es ist ein Tag, an dem Fruchtbarkeit gefeiert und auf eine reiche Ernte gehofft wird. Ein Ereignis, das es definitiv wert ist, gefeiert zu werden.