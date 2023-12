Ryan Gosling und Mark Ronson teilen Weihnachtsversion zu „I’m Just Ken“

Der Track ist Teil der KEN-EP, auf der es noch zwei weitere Varianten des „Barbie“-Filmsongs gibt.

Nachdem „I’m Just Ken“, gesungen von Ryan Gosling, schon im Sommer 2023 ein voller Erfolg in Sachen Ohrwurmcharakter war, hat der Schauspieler und Musiker nun gemeinsam mit Mark Ronson einfach noch drei weitere Versionen des Stücks aus dem „Barbie“-Kinofilm aufgenommen. Alle Songvarianten wurden jetzt gemeinsam mit dem Originaltrack im Rahmen der KEN-EP herausgebracht. Das Highlight der Veröffentlichung stellt „I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)“ dar – die Weihnachtsausgabe des Hits. Diese kommt direkt inklusive Musikvideo heraus.

Weihnachten in Barbieland

Mit Orchester und Glockenklängen mischen Gosling und Ronson den Song aus der Komödie von Regisseurin Greta Gerwig neu auf und lassen so eine epischere Interpretation entstehen. Der dazugehörige Videoclip zeigt die beiden in einem Aufnahmestudio voller bunter Lichter und Musiker:innen mit verschiedensten Instrumenten, während sich der Ken-Darsteller und der Musikprozent so gebären, als wären sie sich nicht einig darüber, ob sie wirklich eine weihnachtliche Variante des Tracks umsetzen sollten oder nicht. Natürlich ist das alles nur Show – kurz darauf stimmen sie das Lied bereits in wohligster Stimmung an. Zu den eingesetzten Künstler:innen gehören unter anderem Matt Sweeney und der Komponist Brad Oberhofer.

Musikvideo zu „I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)“:

Ken kann auch Achtziger und Akustik

Zu den weiteren „I’m Just Ken“-Neuinterpretationen auf der KEN-EP zählen eine Akustik-Version, die mit dem Titel-Zusatz „In My Feelings“ versehen wurde, und ein Purple-Disco-Machine-Remix im 80er-Jahre-Stil.

KEN-EP im Stream: