Madonna offenbart: Ihre Freundin rettete ihr im Juni das Leben

„Ich wurde auf dem Boden meines Badezimmers ohnmächtig & wachte auf der Intensivstation auf“, rekapituliert sie.

Im Juni 2023 wurde Madonna ins Krankenhaus eingeliefert und musste auf der Intensivstation behandelt werden. Wie bereits bei einem Konzert in Belgien im Oktober, sprach sie nun während ihres Gigs im Barclays Centre in New York am 16. Dezember über die Zeit, in der sie so krank war, dass sie auf die Hilfe ihrer Liebsten angewiesen war und ihre Freundin sie „ins Krankenhaus schleppen“ musste, was ihr letztlich das Leben gerettet haben soll.

Madonna wurde im Bad ohnmächtig

Madonna gab erneut Einblicke in die Zeit ihrer Krankheit, weil laut eigenen Angaben zufolge „eine sehr wichtige Frau“, die sie ins Krankenhaus „geschleppt hatte“, im Publikum beim New Yorker Auftritt anwesend war. Siobhan, so der Name der Person, habe die Künstlerin tatsächlich gerettet. „Ich erinnere mich nicht einmal mehr daran, ich wurde auf dem Boden meines Badezimmers ohnmächtig und wachte auf der Intensivstation auf“, teilte Madonna der Crowd mit.

Um danach die Stimmung wieder etwas aufzulockern, scherzte sie: „Übrigens musste ich fast sterben, um alle meine Kinder in einen Raum zu bekommen – ich weiß, das ist ein bisschen lustig.“

Zunächst war unklar, wie es gesundheitlich um die 65-Jährige steht. So schien es nicht nur der Öffentlichkeit zu gehen, denn Madonna erklärte während eines Konzerts in Belgien, am 21. Oktober, dass ihr Überleben nicht nur „ein verdammtes Wunder“ gewesen sei, sondern auch, dass viele Menschen daran nicht mehr geglaubt hätten. Mittlerweile ist bekannt, dass die Musikerin an einer schweren bakteriellen Infektion litt.

„Ich nehme nichts als selbstverständlich hin“

Während des Gigs in New York erzählte Madonna weiter, dass sie zwei Tage lang in ein künstliches Koma versetzt wurde und die „einzige Stimme“, die sie in dieser Zeit hörte, die ihres Kabbalah-Lehrers gewesen sei. Und nicht nur ihr Überleben benennt sie als „verdammtes Wunder“ – auch, dass sie die Tour nach dem Krankenhausaufenthalt angehen konnte, betitelte sie als ein Wunder.

Abschließend teilte sie ihre Überlegung, dass „verrückte, verdammte Dinge passieren“, damit „wir erkennen, was andere Menschen durchmachen.“ Und sie ließ die New Yorker:innen wissen: „Ich nehme nichts von all dem als selbstverständlich hin.“

Mitte Oktober 2023 startete Madonna ihre „The Celebration“-Tour in London. Auch in Deutschland fanden vier Konzerte statt. Am 15. und 16. November machte sie ihren ersten Halt in Köln und kam am 28. und 29. November für zwei weitere Gigs nach Berlin.