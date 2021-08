Marteria kündigt sein neues Album 5. DIMENSION an

Knapp zwei Monate nach der Veröffentlichung von „Marilyn“ im Juni 2021 kündigt Marteria sein neues Album 5. DIMENSION an, das am 15. Oktober 2021 erscheinen soll.

Das Album wurde von den Elektronik-Produzenten DJ Koze, Siriusmo und seinen langjährigen Weggefährten The Krauts produziert und soll trotz neuem Sound wieder an die Anfänge Marterias erinnern. In den bisher veröffentlichten Tracks „Marilyn“, „Niemand bringt Marten um“ und „Paradise Delay“ ist der neue Sound, also starke Elektro-Einflüsse, schon zu hören. Natürlich hatte Marteria früher schon solche Beats, durch die Elektro-Produzenten wird dieser nur markanter. 5. DIMENSION wird also rough, vielschichtig, einprägsam und radikal persönlich. Marteria selbst sagt zu dem Album:

Jeder Song ist etwas ganz Besonderes für mich. Es ist, als hätte ich mich selbst wieder gefunden. So will ich mich hören, und so soll ich in Erinnerung bleiben. Liebe.

Der Vorverkauf startet bereits am 6. August um zwölf Uhr. Neben dem regulären Album gibt es eine auf 1.000 Stück limitierte Deluxe-Doppel-Vinyl in Gelb und Pink, außerdem verschiedene Variationen von CD-, LP- und Deluxe-Bundles.

Das ist die Tracklist zum Album 5. DIMENSION:

Niemand bringt Marten um

Love, Peace & Happiness feat. ÄTNA & Yasha

Paradise Delay

Loft & Liebe feat. Miss Platnum & Hacki

Marilyn

Traffic

Zug der Erkenntnis

Strandkind

Neonwest

Interstellar feat. Yasha

DMT

6:30 (Good Night)

Marteria gelang mit dem Platin-ausgezeichneten Song „Lila Wolken“ der Durchbruch. Das aktuelle Album des Rostocker Rappers ROSWELL wurde über 100.000-mal verkauft und erreichte Gold-Status.