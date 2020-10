Mash-Up: Jay-Zs THE BLACK ALBUM trifft auf The Smashing Pumpkins

Was Danger Mouse einst mit dem WHITE ALBUM der Beatles und Jay-Z tat, machte ein britischer Produzent namens Spose nun in ähnlicher Weise: Er mixte Songs der Smashing Pumpkins mit THE BLACK ALBUM. MARCY PROJECTS AND THE INFINITE SADNESS heißt das Zwitterprodukt, das Spose auf seiner Website kostenlos zur Verfügung stellt.

Das ist die Tracklist:

Interlude / Mellon Collie and the Infinite Sadness Change Clothes / I Am One Public Service Announcement / Cherub Rock Allure / Tonight, Tonight Threat / Mayonnaise Encore / X.Y.U. Moment of Clarity / Today 99 Problems / Porcelina of the Vast Oceans What More Can I Say / Hummer Justify My Thug / Ava Adore Lucifer / The Aeroplane Flies High Dirt Off Your Shoulder / Eye December 4th / Heavy Metal Machine My First Song / Marquis In Spades

Hört das Album hier im Stream:

JAY-Z + The Smashing Pumpkins FULL MASHUP ALBUM „Marcy Projects and the Infinite Sadness“ by Spose auf Vimeo ansehen

Zuletzt kündigten die Smashing Pumpkins ihr neues Doppelalbum an. Dieses wird den Titel CYR tragen und am 27. November via Sumerian Records erscheinen. Begleitet wird das Release von einer Animationsserie, die unter der Regie von Sänger Billy Corgan entstand.

„Dies ist das erste Album seit dem im Jahr 2000 erschienenen Album MACHINA, auf dem James, Jimmy und ich sehr lange an etwas gearbeitet haben“, erklärte Corgan im Gespräch mit der US-Tageszeitung „The Tennessean“, „es wird eine umfassendere konzeptuelle Basis und wahrscheinlich eine breitere Palette an Musik haben.“

Weiterhin sei das angekündigte Werk ein Versuch, „etwas Neues auf den Tisch zu bringen, anstatt nur das zu wiederholen, wofür wir bekannt sind. Bei der vorherigen Platte dachten wir uns: Lasst uns einfach loslegen, schnell ein paar Sachen aufnehmen und es so lassen, wie es ist.“