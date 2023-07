Ice Cube über K.I.-Nutzung in der Musik: „Ich finde es schrecklich“

In einem Interview wurde Ice Cube zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz für kreative Projekte befragt. Dabei stellte der US-Rapper und Schauspieler klar, dass er den Einsatz von K.I. für kreative Arbeiten überhaupt nicht gut finden würde, weil das seiner Meinung nach die Menschen nur „fauler“ werden ließe.

In dem Interview mit Piers Morgan in der Fernsehsendung „Uncensored“ sagte Ice Cube zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz, dass er diese „schrecklich“ fände. Seine Befürchtung: „Die Leute werden weniger kreativ“. Um seinen Standpunkt weiter zu verdeutlichen, zog der Musiker den Vergleich zur Schauspielerei und erläuterte seine Sorge darüber, dass die Industrie durch Künstliche Intelligenz die Kunstschaffenden gegen ihren Willen ersetzen könnte:

„Stell‘ dir vor, ich würde mich gegen eine Fortsetzung entscheiden und die Filmindustrie würde sagen: ‚Wir haben die Rechte an deinem Abbild. Wir werden dich in der Fortsetzung spielen, ob du willst oder nicht, denn wir haben das Recht dazu.‘ Und jetzt benutzen sie K.I., um einen Ice Cube in einen Film zu bringen, in dem ich nicht mitspielen will, in dem er Dinge sagt, die ich nicht sagen will und Dinge tut, die ich nicht tun würde, und das finde ich schrecklich …“