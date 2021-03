Megan Thee Stallion bietet ihrer Heimatstadt Houston Hilfe an

Foto: Getty Images for dcp, Kevin Winter. All rights reserved.

Megan Thee Stallion arbeitet mit der texanischen Abgeordneten Sheila Jackson Lee und der National Association of Christian Churches Disaster Services (NACC) zusammen, um ihrer Heimatstadt Houston zu helfen, nachdem die Stadt und ihre Bewohner*innen vergangenen Monat durch Wintersturm Uri verwüstet wurden.

Die Katastrophe verursachte weit verbreitete Stromausfälle, Wasser- und Lebensmittelknappheit, so wie eisige Temperaturen. Während Houston beginnt, die Scherben wieder zusammenzusetzen, wird sich Megan Thee Stallion darauf konzentrieren, die Reparatur und den Wiederaufbau von Häusern älterer Menschen und unversicherter alleinstehender Mütter finanziell zu unterstützen.

„Als ich die Verwüstungen sah und die herzzerreißenden Geschichten hörte, wusste ich, dass ich etwas tun musste, um meiner Heimatstadt zu helfen“, sagte Megan in einer Erklärung. „Ich bin so froh, dass die Kongressabgeordnete Sheila Jackson Lee, das NACC und ich uns auf das Ziel geeinigt haben, die Häuser der älteren und unversicherten alleinstehenden Mütter zu reparieren, die am verletzlichsten sind und oft durch diese Art von verheerenden Ereignissen vertrieben werden.“

Auch weitere Stars unterstützen den Wiederaufbau

Neben Megan Thee Stallion haben auch weitere Berühmtheiten und Organisationen wie Fashion Nova, 300 Entertainment, Mielle Organics, Maroon 5, Revlon, The Coach Foundation, Dolce and Gabbana und Taraji P. Henson ihre Unterstützung für die Initiative zugesichert. Ingesamt hat die Kampagne eine Gesamtlaufzeit von zwei Jahren.

Das NACC wird sich um den Wiederaufbau kümmern, Updates zur Verfügung stellen und mit dem Büro von Sheila Jackson Lee zusammenarbeiten, um Empfehlungen auszusprechen, sowie Einreichungen über die Helping Houston Rebuild Website entgegenzunehmen. Das Auswahlverfahren wird auf einer Lotterie basieren, aber auch durch spezifische Bedürfnisse bestimmt, die von Fachleuten in einer Vielzahl von Bereichen, wie z. B. Elektrik, Klempnerarbeiten, strukturelle Reparaturen und so weiter angegangen werden.

Vergangenen Monat kündigte Travis Scott, der ebenfalls aus Houston stammt, mit seiner Cactus Jack Foundation Pläne an, sich mit Bürgermeister Sylvester Turner und der Houston Health Foundation zu koordinieren. Ziel der Zusammenarbeit wird es sein, 50.000 warme Mahlzeiten für die vom Sturm betroffenen Stadtbewohner*innen bereitzustellen.

Bei Megan Thee Stallion läuft es

Jedoch macht die Rapperin nicht nur mit ihren Wohltaten auf sich aufmerksam. Am Mittwoch teilte sie ihren Fans auf Instagram mit, dass sie in naher Zukunft für die Mode-Marke Calvin Klein modeln wird.

Und auch auf musikalischer Ebene wird es nicht still um die 26-Jährige. Wie bereits ihre Rap-Partnerin Cardi B, hat sich Meg vor Kurzem mit Maroon 5 zusammengetan, um den gemeinsamen Titel „Beautiful Mistakes“ aufzunehmen. Der Song feierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag weltweite Premiere.