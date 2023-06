Rock am Ring und Rock im Park: Termin für 2024 bekannt gegeben

Die Schwester-Festivals finden vom 7. bis 9. Juni 2024 statt.

Vom 2. bis zum 4. Juni fanden 2023 die beiden Schwester-Festivals Rock am Ring und Rock im Park statt. Nun haben die Veranstalter den Termin für das nächste Jahr öffentlich gemacht: Rock am Ring und Rock im Park 2024 werden vom 7. bis zum 9. Juni am Nürburgring, beziehungsweise in Nürnberg abgehalten. Der Vorverkauf für die 29. Ausgabe für die beiden Festivals ist bereits gestartet. Bands sind allerdings noch nicht bekannt gegeben worden.

Eine kleine Neuerung wird es 2024 noch geben: Käufer:innen des Early Bird Ticket von 2023 erhalten die Möglichkeit ein sogenanntes „Loyalty“-Ticket Mit Vergünstigung zu erwerben.

Mit Acts wie den Foo Fighters, Giant Rooks, Kings of Leon, Machine Gun Kelly, Die Toten Hosen und vielen weiteren konnten die beiden Festivals auch dieses Jahr für besondere Momente sorgen.