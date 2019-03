Mit Kurzfilm: The National kündigen neues Album „I AM EASY TO FIND“ und Tour 2019 an

The National bringen nur rund anderthalb Jahre nach SLEEP WELL BEAST ihr neues Album I AM EASY TO FIND heraus. Das neue Foto legt nahe, was die Band selbst damals andeutete: Das neue Album ist zeitgleich mit dem vorherigen entstanden.

The National haben nun offiziell ihr neues Album angekündigt: I AM EASY TO FIND, so der Titel, wird am 17. Mai 2019 erscheinen, 14 neue Songs beinhalten und rund 68 Minuten lang sein. Produziert wurde ihr achtes Album von The National und Mike Mills, gemischt hat es Peter Katis. Dessen Management war es auch, das in der vergangenen Woche bereits erklärte, dass Katis die neuen Arbeiten mit The National abgeschlossen habe.

Das Album entstand in Long Pond, Hudson Valley, NY, sowie während Sessions in Paris, Berlin, Cincinnati, Austin, Dublin und Brooklyn. Die erste Single ist der Album-Opener „You Had Your Soul With You“, zu dem auch ein Audio-Video veröffentlicht wurde:

https://www.youtube.com/watch?v=lBcVrb-snPk&feature=youtu.be

Kooperation

Neben Sänger Matt Berninger werden auf I AM EASY TO FIND zahlreiche Gäste zu hören sein, darunter Sharon Van Etten, Lisa Hannigan, Mina Tindle und David Bowies ehemaliges Bandmitglied Gail Ann Dorsey.

Im Zuge ihrer Albumankündigung haben The National auch eine neue Tour angekündigt. Zwei deutsche Livetermine im Sommer – präsentiert vom Musikexpress – waren bereits bekannt, nun kommen im November und Dezember 2019 sechs weitere hinzu.

The National auf „I AM EASY TO FIND“-Tour 2019 – die Deutschlandtermine im Überblick:

Di, 26.11.2019 Columbiahalle, Berlin

Mi, 27.11.2019 Columbiahalle, Berlin

So, 01.12.2019 RuhrCongress, Bochum

Mo, 02.12.2019 Palladium, Köln

Mi, 04.12.2019 Zenith, München

Do, 05.12.2019 Porsche-Arena, Stuttgart

Der exklusive Vorverkauf beginnt am 07. März um 10 Uhr, Tickets kosten 51 Euro.

Kurzfilm zum Album

Als ob all das nicht genug wäre, kündigen The National zudem einen Kurzfilm zum neuen Album an. Der 24-minütige Kurzfilm „I Am Easy To Find“ wurde von Regisseur Mike Mills („Beginners“, „Jahrhundertfrauen“) gedreht, in der Hauptrolle ist Alicia Vikander zu sehen. Hier der erste Trailer zum Film:

https://www.youtube.com/watch?v=M2Uow9aNCRU&feature=youtu.be

The Nationals „I AM EASY TO FIND“-Tracklist:

You Had Your Soul With You Quiet Light Roman Holiday Oblivions The Pull Of You Hey Rosey I Am Easy To Find Where Is Her Head Not In Kansas So Far So Fast Dust Swirls In Strange Light Hairpin Turns Rylan Light Years

The Nationals „I AM EASY TO FIND“-Artwork:

The Nationals aktuelles, siebtes Album SLEEP WELL BEAST erschien im September 2017. 2018 traten sie unter anderem als Headliner beim Lollapalooza Festival in Berlin auf und präsentierten auf verschiedenen Konzerten immer wieder mal neue Songs, darunter die nun erscheinenden Stücke „Quiet Light“ und „Light Years“. Mit „Rylan“ hat es auch ein langjähriger Fanliebling auf das neue Album geschafft.

Dass ein neues Album zeitnah folgen könnte, deuteten The National selbst bereits an, als SLEEP WELL BEAST gerade erschien. Bryce Dessner sagte: „Das Letzte, was wir tun, nachdem wir ein neues Album beendet haben, ist ein neues zu planen. Wir haben eine Menge unveröffentlichter Musik. So viel, dass es für mehr als eine Platte reichen würde. Wir müssen bloß herausfinden, ob und wie wir das benutzen.“