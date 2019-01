The National kündigen zwei exklusive Deutschland-Konzerte an

Yay: The National kündigen zwei exklusive Konzerte in Deutschland an. Im Juli wird die Rockband aus Ohio und New York in Frankfurt und Hamburg auftreten. Präsentiert vom Musikexpress.

Die Termine im Überblick:

15. Juli 2019 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

16. Juli 2019 – Hamburg, Stadtpark

Tickets sind unter anderem auf der Homepage des Veranstalters erhältlich. Der Fanclub-Presale beginnt am 31. Januar um 10 Uhr, der reguläre Vorverkauf am 2. Februar um 10 Uhr.

The Nationals aktuelles Album SLEEP WELL BEAST erschien im September 2017. 2018 traten sie unter anderem als Headliner beim Lollapalooza Festival in Berlin auf.